Тест-драйв Opel Astra J: бюджетний німець

Факти ICTV спробували розібратися, в чому ж переваги седана Opel Astra J та чи здатний він скласти конкуренцію на ринку в своєму класі.

Седан Opel Astra J дебютував в 2013 році, але незважаючи на солідний вік, продається в старому кузові і сьогодні. Хетчбек Opel Astra наразі продається вже в наступній модифікації K.

Комплектації та ціни

Opel Astra J в найпростішій комплектації Enjoy з бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л і 6-МКПП в салонах коштує близько $16 тис.

Opel Astra J в максимальній комплектації Enjoy Plus з бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л і 6-АКПП в салонах коштує близько $18 тис.

Наш тестовий автомобіль був в максимальній комплектації та навіть з додатковими опціями, які недоступні для нашого ринку.

Дизайн

Opel Astra J виглядає гідно, незважаючи на солідний вік моделі. Дизайн не виблискує футуристичними формами та рішеннями, але автомобіль все ще не виглядає застарілим.

Можна погодитися з тим фактом, що в кузові хетчбек Opel Astra виглядає трохи більш збалансовано, але мене цілком влаштовує зовнішність седана.

Салон

А ось в салоні Opel Astra J застарів, що видно неозброєним оком.

Панель приладів повністю аналогова, але виглядає симпатично і читабельно. Бентежить лише екран бортового комп’ютера з червоним підсвічуванням, яке давить на очі в темний час доби.

Кермо зручної форми, не перевантажене кнопками, а в максимальній комплектації обладнане підігрівом.

Центральна консоль і мультимедіа вже виглядають на рівні Nokia 3310. Я нарахував більше тридцяти кнопок з різними цифрами, піктограмами і текстом. Перший час дуже складно орієнтуватися у всьому цьому, особливо в русі.

Екран мультимедійної системи має досить непогану графіку, як для 2013 року. Система, як не дивно, підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Є один USB-роз’єм.

Місця попереду вдосталь, є клімат-контроль та підігрів сидінь. Також є регульований підлокітник, підстаканник та ніші для дрібниць.

Якість матеріалів та збірка – на найвищому рівні. Жодних скрипів, зазорів та інших неприємних дрібниць, на які можна натрапити в бюджетних автомобілях.

Позаду місця теж вдосталь, а сам диван доволі комфортний. На другому ряду особливих опцій немає, але все просто та якісно.

Багажник місткий (460 л), але простір з’їдають обшиті пластиком петлі.

Під фальшпідлогою у Opel Astra J – повнорозмірна запаска.

Opel Astra J в динаміці

Opel Astra J оснащений турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л, який працює в парі з 6-АКПП. Максимальна потужність двигуна становить 140 к. с., а максимальний крутний момент – 200 Нм.

Двигун і КПП не найзбалансованіша пара агрегатів, яка є нині, але для розмірених міських поїздок їх злагодженості цілком вистачає. Витрати палива також не є козирем Opel Astra J, навіть з мотором об’ємом 1,4 л.

Габаритні розміри:

Довжина 4 658 мм

Ширина (з урахуванням дзеркал) 2 013 мм

Висота 1 500 мм

Колісна база 2 685 мм

Кліренс 1 65 мм

Під час тест-драйву в міському режимі ми отримали показники 9,5-10 л на 100 км шляху.

Але величезним плюсом Opel Astra J, який перекриває всі перераховані вище нюанси, є комфорт і пристосованість до наших доріг.

Підвіска – це козир німця, яким він здатний бити аргументи конкурентів. Також порадувала і шумоізоляція, яка в парі з енергоємною підвіскою безсумнівно вас здивують.

Підсумок

У Opel Astra J не найсвіжіший дизайн та інтер’єр, але якщо звернути увагу на якість збірки і матеріали, то на цей момент можна закрити очі.

Це не найжвавіший седан, а КПП іноді дуже довго думає над перемиканням передач, але тут варто згадати про підвіску, яка здатна витерпіти всі вади наших доріг.

Opel Astra J демонструє не найнижчі витрати палива, але і тут йому є, чим крити. Стартова ціна $16 тис.

Вирішувати, як завжди, вам.











































Тест-драйв Opel Astra J: бюджетний німець / 11 фотографий

Олесь Куниця