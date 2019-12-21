Тест-драйв Opel Astra J: бюджетний німець

Факти ICTV спробували розібратися, в чому ж переваги седана Opel Astra J та чи здатний він скласти конкуренцію на ринку в своєму класі.
Седан Opel Astra J дебютував в 2013 році, але незважаючи на солідний вік, продається в старому кузові і сьогодні. Хетчбек Opel Astra наразі продається вже в наступній модифікації K.
Комплектації та ціни
Opel Astra J в найпростішій комплектації Enjoy з бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л і 6-МКПП в салонах коштує близько $16 тис.
Opel Astra J в максимальній комплектації Enjoy Plus з бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л і 6-АКПП в салонах коштує близько $18 тис.
Наш тестовий автомобіль був в максимальній комплектації та навіть з додатковими опціями, які недоступні для нашого ринку.
Дизайн
Opel Astra J виглядає гідно, незважаючи на солідний вік моделі. Дизайн не виблискує футуристичними формами та рішеннями, але автомобіль все ще не виглядає застарілим.
Можна погодитися з тим фактом, що в кузові хетчбек Opel Astra виглядає трохи більш збалансовано, але мене цілком влаштовує зовнішність седана.
Салон
А ось в салоні Opel Astra J застарів, що видно неозброєним оком.
Панель приладів повністю аналогова, але виглядає симпатично і читабельно. Бентежить лише екран бортового комп’ютера з червоним підсвічуванням, яке давить на очі в темний час доби.
Кермо зручної форми, не перевантажене кнопками, а в максимальній комплектації обладнане підігрівом.
Центральна консоль і мультимедіа вже виглядають на рівні Nokia 3310. Я нарахував більше тридцяти кнопок з різними цифрами, піктограмами і текстом. Перший час дуже складно орієнтуватися у всьому цьому, особливо в русі.
Екран мультимедійної системи має досить непогану графіку, як для 2013 року. Система, як не дивно, підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Є один USB-роз’єм.
Місця попереду вдосталь, є клімат-контроль та підігрів сидінь. Також є регульований підлокітник, підстаканник та ніші для дрібниць.
Якість матеріалів та збірка – на найвищому рівні. Жодних скрипів, зазорів та інших неприємних дрібниць, на які можна натрапити в бюджетних автомобілях.Читайте: Тест-драйв Renault Logan: перевірка українською зимою Тест-драйв Citroеn C-Elysee: бюджетно та зі смаком Тест-драйв Renault Megane: доступний седан?
Позаду місця теж вдосталь, а сам диван доволі комфортний. На другому ряду особливих опцій немає, але все просто та якісно.
Багажник місткий (460 л), але простір з’їдають обшиті пластиком петлі.
Під фальшпідлогою у Opel Astra J – повнорозмірна запаска.
Opel Astra J в динаміці
Opel Astra J оснащений турбованим бензиновим двигуном об’ємом 1,4 л, який працює в парі з 6-АКПП. Максимальна потужність двигуна становить 140 к. с., а максимальний крутний момент – 200 Нм.
Двигун і КПП не найзбалансованіша пара агрегатів, яка є нині, але для розмірених міських поїздок їх злагодженості цілком вистачає. Витрати палива також не є козирем Opel Astra J, навіть з мотором об’ємом 1,4 л.
Габаритні розміри:
- Довжина 4 658 мм
- Ширина (з урахуванням дзеркал) 2 013 мм
- Висота 1 500 мм
- Колісна база 2 685 мм
- Кліренс 1 65 мм
Під час тест-драйву в міському режимі ми отримали показники 9,5-10 л на 100 км шляху.
Але величезним плюсом Opel Astra J, який перекриває всі перераховані вище нюанси, є комфорт і пристосованість до наших доріг.
Підвіска – це козир німця, яким він здатний бити аргументи конкурентів. Також порадувала і шумоізоляція, яка в парі з енергоємною підвіскою безсумнівно вас здивують.
Підсумок
У Opel Astra J не найсвіжіший дизайн та інтер’єр, але якщо звернути увагу на якість збірки і матеріали, то на цей момент можна закрити очі.
Це не найжвавіший седан, а КПП іноді дуже довго думає над перемиканням передач, але тут варто згадати про підвіску, яка здатна витерпіти всі вади наших доріг.
Opel Astra J демонструє не найнижчі витрати палива, але і тут йому є, чим крити. Стартова ціна $16 тис.
Вирішувати, як завжди, вам.
Олесь Куниця