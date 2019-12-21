Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року

Ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон вибрав найкращі та найгірші автомобілі 2019 року. У список потрапили хот-хетчі, суперкари, позашляховики та компактвен Peugeot Rifter.
Британський журналіст, ведучий телевізійного шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон представив свій рейтинг найгірших і найкращих автомобілів 2019 року.
Кларксону сподобався Audi R8 V10 perfomance quattro.
– Сидячи за кермом, ти розумієш, що саме таким і повинен бути суперкар: гучним, швидким і зовсім неекологічним, – розповів Джеремі.
А от позашляховиком Suzuki Jimny ведучий залишився не дуже задоволеним.
– Авто погано піддається керуванню та погано гальмує, але широка посмішка під час їзди бездоріжжям вам забезпечена, – ділиться враженнями Кларксон.
Список найкращих авто:
- Audi R8 V10 perfomance quattro;
- Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio;
- Ferrari 488 Pista; Ford Mustang V8 GT Convertible;
- Peugeot Rifter GT Line;
- Renault Megane RS Trophy;
- Range Rover Velar SVAutobiography;
- Suzuki Jimny;
- Mercedes-AMG A35 4Matic.
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Їзду на хот-хетчі Renault Megane RS Trophy Кларксон порівняв з катанням на американських гірках під кислотою.
У BMW X5 xDrive 30d M Sport, на думку журналіста, занадто складна і недопрацьована електроніка.
Список найгірших авто:
- BMW X5 xDrive 30d M Sport;
- Renault Megane RS Trophy;
- Audi TTS Roadster 2.0 quattro;
- Toyota GR Supra.
Раніше BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів.
Джерело: Motor