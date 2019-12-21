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Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року

Ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон вибрав найкращі та найгірші автомобілі 2019 року. У список потрапили хот-хетчі, суперкари, позашляховики та компактвен Peugeot Rifter.

Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року

Британський журналіст, ведучий телевізійного шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон представив свій рейтинг найгірших і найкращих автомобілів 2019 року.

Кларксону сподобався Audi R8 V10 perfomance quattro.

– Сидячи за кермом, ти розумієш, що саме таким і повинен бути суперкар: гучним, швидким і зовсім неекологічним, – розповів Джеремі.

А от позашляховиком Suzuki Jimny ведучий залишився не дуже задоволеним.

– Авто погано піддається керуванню та погано гальмує, але широка посмішка під час їзди бездоріжжям вам забезпечена, – ділиться враженнями Кларксон.

Список найкращих авто: 

  • Audi R8 V10 perfomance quattro;
  • Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio;
  • Ferrari 488 Pista; Ford Mustang V8 GT Convertible;
  • Peugeot Rifter GT Line;
  • Renault Megane RS Trophy;
  • Range Rover Velar SVAutobiography;
  • Suzuki Jimny;
  • Mercedes-AMG A35 4Matic.
Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року / 9 фотографий

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Їзду на хот-хетчі Renault Megane RS Trophy Кларксон порівняв з катанням на американських гірках під кислотою.

У BMW X5 xDrive 30d M Sport, на думку журналіста, занадто складна і недопрацьована електроніка.

Список найгірших авто: 

  • BMW X5 xDrive 30d M Sport;
  • Renault Megane RS Trophy;
  • Audi TTS Roadster 2.0 quattro;
  • Toyota GR Supra.
Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року / 3 фотографии

Раніше BMW представила кросовер X5 з витратою палива менше 2 літрів.

Джерело: Motor

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