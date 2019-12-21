Ведучий шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон вибрав найкращі та найгірші автомобілі 2019 року. У список потрапили хот-хетчі, суперкари, позашляховики та компактвен Peugeot Rifter.

Британський журналіст, ведучий телевізійного шоу The Grand Tour Джеремі Кларксон представив свій рейтинг найгірших і найкращих автомобілів 2019 року.

Кларксону сподобався Audi R8 V10 perfomance quattro.

– Сидячи за кермом, ти розумієш, що саме таким і повинен бути суперкар: гучним, швидким і зовсім неекологічним, – розповів Джеремі.

А от позашляховиком Suzuki Jimny ведучий залишився не дуже задоволеним.

– Авто погано піддається керуванню та погано гальмує, але широка посмішка під час їзди бездоріжжям вам забезпечена, – ділиться враженнями Кларксон.

Список найкращих авто:

Audi R8 V10 perfomance quattro;

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio;

Ferrari 488 Pista; Ford Mustang V8 GT Convertible;

Peugeot Rifter GT Line;

Renault Megane RS Trophy;

Range Rover Velar SVAutobiography;

Suzuki Jimny;

Mercedes-AMG A35 4Matic.



































Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року / 9 фотографий

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Їзду на хот-хетчі Renault Megane RS Trophy Кларксон порівняв з катанням на американських гірках під кислотою.

У BMW X5 xDrive 30d M Sport, на думку журналіста, занадто складна і недопрацьована електроніка.

Список найгірших авто:

BMW X5 xDrive 30d M Sport;

Renault Megane RS Trophy;

Audi TTS Roadster 2.0 quattro;

Toyota GR Supra.











Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року / 3 фотографии

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Джерело: Motor