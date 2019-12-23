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За 2019 рік українці купили автомобілів на $3,2 млрд

За 11 місяців 2019 року українці купили іномарок на загальну суму $3,2 млрд.

За 2019 рік українці купили автомобілів на $3,2 млрд

Найбільше автомобілів українці купили в Німеччині, Японії та США.

Митна статистика свідчить, що найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено в Україну з Німеччини – на суму $632 млн.

Читайте: Ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року

На другому місці – імпорт з Японії, який склав $527,674 млн. Замикає трійку лідерів США з результатом $455,128 млн.

Український експорт легкових автомобілів в свою чергу склав $11,776 млн. Найбільше українських авто продано в США, Канаді та Уганді.

Нещодавно Державна митна служба України запустила “калькулятор” розмитнення євроблях.

Джерело: ДФС

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