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В Європі провели краш-тест електромобілів – хто отримав високі бали

В Європі випробували електромобілі Volkswagen e-Up!, Aiways U5 та MG ZS на безпеку під час аварій.

Краш-тест

Європейська організація Euro NCAP провела серію краш-тестів, в яких брали участь електромобілі Volkswagen e-Up!, Aiways U5 та MG ZS.

Найбезпечнішим за результатами випробувань став MG ZS. Він отримав 7,4 бали за лобовий удар з частковим перекриттям, 7 балів з повним перекриттям, а бічні удари оцінили в 14,4 балів з 16 максимальних.

За словами фахівців, результат краш-тестів MG ZS є дещо неоднозначним, адже під час деяких ударів фіксували коричневий рівень навантаження на водія і пасажирів.

Тим не менше, електромобіль чудово справлявся під час тестів автоматичної системи гальмування. MG ZS присудили п’ять зірок.

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За результатами краш-тестів Aiways U5 отримав 7,9 балів з 8 можливих за фронтальний удар з частковим перекриттям і 7,8 з повним.

Електромобіль провалив бокове зіткнення зі стовпом, а також не зміг добре себе показати під час тестів системи автоматичного гальмування.

Фахівці дали Aiways U5 три зірки і зазначили, що дітям в такому електромобілі нічого не загрожує.

Volkswagen e-Up! отримав 6,6 балів за фронтальний удар з частковим перекриттям та 7,1 з повним. За бічні удари йому поставили 15,7 балів.

Проте через відсутність автоматичної системи гальмування електрокар отримав низку нулів. Через це він отримав лише три зірки.

Найбільшим недоліком Volkswagen e-Up! називають червоний рівень навантаження на груди дитини під час удару в бік.

До слова, вихід бюджетного електричного кросовера Renault City K-ZE в Європі запланований на 2021 рік.

Джерело: Euro NCAP

Відео: Euro NCAP

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