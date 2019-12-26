База сервісного центру МВС не працює – список заблокованих послуг

Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями. Список послуг, які не здійснюються у сервісних центрах – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
У сервісних центрах МВС України не надають цілу низку послуг через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.
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Список заблокованих послуг:
- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
- видача посвідчення водія;
- обмін та заміна посвідчення водія;
- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
Раніше Факти ICTV писали, що Україна в тестовому режимі запускає перші послуги держави в смартфоні – електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.
Фото: lexinform