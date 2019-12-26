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Факти / Lifestyle

База сервісного центру МВС не працює – список заблокованих послуг

Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями. Список послуг, які не здійснюються у сервісних центрах – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

База сервісного центру МВС не працює – список заблокованих послуг

У сервісних центрах МВС України не надають цілу низку послуг через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.

Читайте: Перевищення швидкості та не тільки: МВС планує збільшити штрафи в 10 разів

Список заблокованих послуг:

  • реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
  • видача посвідчення водія;
  • обмін та заміна посвідчення водія;
  • видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна в тестовому режимі запускає перші послуги держави в смартфоні – електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.

Фото: lexinform

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