База сервісного центру МВС не працює – список заблокованих послуг

Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями. Список послуг, які не здійснюються у сервісних центрах – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У сервісних центрах МВС України не надають цілу низку послуг через перебої у роботі Національної автоматизованої інформаційної системи.

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Список заблокованих послуг:

реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;

видача посвідчення водія;

обмін та заміна посвідчення водія;

видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна в тестовому режимі запускає перші послуги держави в смартфоні – електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.

Фото: lexinform