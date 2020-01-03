Які авто купували українці в грудні – 5 найпопулярніших марок

Наприкінці грудня 2019 року українці купили більше нових легкових автомобілів, ніж в попередні місяці.

У грудні 2019 року український парк комерційних автомобілів поповнили 1,5 тис. авто. Це є найкращим результатом за весь минулий рік.

Показник у 2019 році майже на 28% перевершив грудневий показник 2018 року.

Найчастіше купували автомобілі марки Renault, яким було видано 2 469 номерів. До свого результату річної давності Renault додала майже 2%.

Друге місце дісталося автомобілям марки Fiat – 1 491 реєстрація. Третє місце в рейтингу марок посів Ford. За рік 922 нових комерційних автомобілі цієї марки отримали свої перші реєстраційні номери.

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На четвертому місці Mercedes-Benz, в активі якого 850 реєстрацій нових автомобілів. Замикає п’ятірку Peugeot – 828 авто.

Нагадаємо, раніше ведучий The Grand Tour назвав найкращі і найгірші автомобілі року.

Джерело: Укравтопром