Не розкриваються подушки безпеки: Toyota відкличе 3,4 млн авто

3,4 млн автомобілів Toyota можуть повернутися до дилерів у всьому світі через електронний дефект у машинах, в результаті якого подушки безпеки можуть не розкритися під час ДТП.

Серед 2,9 млн машин, які відкличуть у США, моделі Toyota Corolla 2011-2019 років випуску, Matrix 2011-2013 років, Avalon 2012-2018 років, а також гібридні версії автомобілів Avalon 2013-2018 років.

Через проблеми з електронним блоком управління також може не спрацьовувати натяг ременів безпеки.

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Зазначається, що дефект виявило Національне агентство безпеки дорожнього руху США після двох ДТП, в одній з яких загинула людина. Причиною її смерті назвали відмову подушок безпеки.

Нагадаємо, минулого року компанія Nissan відкликала понад 450 тис. авто через проблеми з витоком гальмівної рідини.