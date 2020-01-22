Rolls-Royce встановив історичний рекорд продажів: які моделі купували в Україні

У 2019 році компанія Rolls-Royce Motor Cars встановила абсолютний рекорд продажів за свою 116-річну історію.

5 152 авто іменитої марки замовили у понад 50 країнах світу: це на чверть більше, аніж у 2018 році.

Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös blogs about the company’s historic annual results which saw 25% sales growth: https://t.co/reHhKZQefs — Rolls-RoyceMotorCars (@rollsroycecars) 9 января 2020 г.



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В Україні придбали 16 Rolls Royce, серед них більшість – модель позашляховика Cullinan. Цей показник – рекордний за всю історію бренду в Україні, яка почалась ще у 1914 році.

– За весь час Україна придбала близько 100 Rolls-Royce. Українські покупці обирали досить незвичні комплектації – наприклад, чорний кузов та червоний салон. Також існує попит на ексклюзивне виконання у версії Rolls-Royce Bespoke, – повідомив регіональний представник Rolls-Royce в Європі Френк Тіман.

Одним із популярних напрямів роботи Rolls-Royce в Україні є продаж моделей з пробігом.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про 5 найпопулярніших марок авто, які українці купували в грудні.

Джерело: Auto.24