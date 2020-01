Rolls-Royce встановив історичний рекорд продажів: які моделі купували в Україні

У 2019 році компанія Rolls-Royce Motor Cars встановила абсолютний рекорд продажів за свою 116-річну історію.

5 152 авто іменитої марки замовили у понад 50 країнах світу: це на чверть більше, аніж у 2018 році.

Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös blogs about the company’s historic annual results which saw 25% sales growth: https://t.co/reHhKZQefs

