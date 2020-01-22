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Факти / Lifestyle

Українські водії зможуть платити штрафи за порушення ПДР онлайн

Додаток Дія готує набір водія. До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки планують додати сплату штрафів онлайн.

Після запровадження відповідних змін, водії зможуть перевірити наявність штрафу і сплатити його онлайн.

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Варто звернути увагу, що у додатку Дія з’являться штрафи, виписані безпосередньо на місці зупинки і за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Інформацію про штраф водії отримуватимуть за допомогою push-повідомлення.

Наразі отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф за них можна в електронному кабінеті водія.

Раніше Факти ICTV писали, що страховий поліс можна оформити в електронному форматі, а патрульні перевірятимуть дійсність документу за допомогою QR-коду.

Джерело: Дія

Фото: Dreamstime

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