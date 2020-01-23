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Факти / Lifestyle / Авто

Honda відкликає майже мільйон авто через подушки безпеки

Американська Honda Motor Co. відкликає 875 966 ​​автомобілів Acura і Honda, щоб замінити передню подушку безпеки з боку водія.

Надувні подушки безпеки у відкликаних машинах можуть вибухнути в умовах тривалого впливу високої вологості або екстремальних температур.

Вибух подушки може призвести до влучання гострих металевих осколків у водія або інших пасажирів, що призведе до серйозних травм або смерті, відзначили в Національному управлінні безпеки дорожнього руху США.

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Відкликані транспортні засоби:

  • 2001-2002 Acura 3.2CL;
  • 2000-2003 Acura 3.5RL;
  • 2000-2001 Acura 3.2TL;
  • 2000-2001 Honda CR-V;
  • 2000-2001 Honda Odyssey;
  • 2001-2002 Acura MDX;
  • 2000 Accord Coupe and Accord Sedan;
  • 2000 Civic Coupe and Civic Sedan.

До слова, через подушки безпеки свої авто також відкликала японська Toyota.

Джерело: Yahoo

Фото: Dreamstime

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