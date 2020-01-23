Honda відкликає майже мільйон авто через подушки безпеки

Американська Honda Motor Co. відкликає 875 966 автомобілів Acura і Honda, щоб замінити передню подушку безпеки з боку водія.
Надувні подушки безпеки у відкликаних машинах можуть вибухнути в умовах тривалого впливу високої вологості або екстремальних температур.
Вибух подушки може призвести до влучання гострих металевих осколків у водія або інших пасажирів, що призведе до серйозних травм або смерті, відзначили в Національному управлінні безпеки дорожнього руху США.
Читайте: Які авто купували українці в грудні – 5 найпопулярніших марок
Відкликані транспортні засоби:
- 2001-2002 Acura 3.2CL;
- 2000-2003 Acura 3.5RL;
- 2000-2001 Acura 3.2TL;
- 2000-2001 Honda CR-V;
- 2000-2001 Honda Odyssey;
- 2001-2002 Acura MDX;
- 2000 Accord Coupe and Accord Sedan;
- 2000 Civic Coupe and Civic Sedan.
До слова, через подушки безпеки свої авто також відкликала японська Toyota.
Джерело: Yahoo