Як не буксувати на снігу і на льоду: 5 правил водіння взимку

Синоптики на найближчі дні прогнозують снігопади, хуртовини та ожеледицю на дорогах . Саме час нагадати правила водіння взимку.

Як не буксувати на снігу і на льоду, хоче дізнатися кожен водій. Це – дуже делікатна справа, яку мають знати та відмінно практикувати усі водії.

Є підказки, які годяться для будь-якого типу приводу, тому що стосуються, перш за все, взаємодії ведучих коліс зі слизькою опорною поверхнею.

Низькі оберти

Якщо буксування назріває під час старту, тоді постарайтеся максимально знизити оберти двигуна під час відпускання педалі зчеплення. Водії називають це рушати внатяжку – на межі зупинки двигуна.

З цією ж метою на старті можна використовувати не першу, а другу передачу.

Використовуйте інерцію

Якщо ви зрозуміли, що вже забуксували всерйоз, негайно припиняйте безглузде обертання коліс у крижаних або сніжних лунках, які вони собі вирили. Чим довше ви тиснутимете на газ, стоячи на місці з увімкненою передачею, тим глибше зариється машина і важче її буде визволяти.

Зазвичай, спочатку зривається тільки одне колесо, але навіть якщо це сталося з двома, завжди є шанс вибратися самотужки.

Якщо в цей момент звільнити колесо від крутного моменту (витиснути зчеплення), машина відкотиться назад – в найглибше місце лунки.

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Ваше завдання – перемикаючи передачі з першої на задню і навпаки, розгойдати машину взад-вперед в межах вільного простору лунки, від краю до краю.

І, коли маятник розкачки штовхне машину від одного крайнього положення до іншого, ви повинні підхопити цей напрямок відповідною передачею і, плавно відпускаючи зчеплення, допомогти двигуну, щоб спільними зусиллями виштовхнути машину з лунки.

Це вимагає спритності, але з четвертої – п’ятої спроби у вас повинно вийти.

Повторний старт

Іноді буває так, що на ожеледі автомобіль начебто і рушив з місця, але протягом десяти, п’ятнадцяти і більше метрів продовжує рух з пробуксовкою коліс, не маючи можливості набрати нарешті швидкість.

Якщо таке трапилося, не газуйте, а, навпаки, скиньте газ до мінімуму, і потім, не давши машині зупинитися, якомога плавніше знову натисніть акселератор.

Якщо колеса таки забуксують, то, знову-таки, не допускаючи зупинки машини, в русі, короткочасно витисніть зчеплення і спробуйте заново рушити з максимальної акуратністю.

Гальмування двигуном

На зимовій дорозі безпечніше всього гальмувати двигуном, увімкнувши одну з нижчих передач замість гальм.

Але, якщо при цьому обрати занадто низьку передачу і/або занадто різко відпустити зчеплення, ведучі колеса можуть заблокуватися так само, як і при гальмуванні “в підлогу”.

На слизькій дорозі машину раптово занесе і від несподіванки водій може втратити контроль над нею.

Жодного накату!

Щоб не злетіти з проїжджої частини дороги, завжди рухайтеся з увімкненою передачею. Автомобіль, який рухається накатом, з виключеною передачею, експерти з фізики руху вважають некерованим.

А крутний момент, що передається від двигуна на колеса (не важливо навіть, чи натиснуто акселератор, чи двигун працює на холостому ходу) на слизькій дорозі, як мінімум, стабілізує автомобіль.

До того ж, часто незначне додавання газу в потрібний момент допомагає автомобілю утриматися на курсі – на прямих це стосується передусім передньопривідних автомобілів, а при виході з повороту – також і задньопривідних.

Радимо довести вищенаведені прийоми до автоматизму, щоб не впадати в паніку, а впевнено тримати кермо міцними руками.

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