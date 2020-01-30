Камбеку не відбулося: названо найбільший автовиробник у світі

Німецький автовиробник Volkswagen зберіг лідерство у рейтингу найбільших автовиробників світу після того, як японський конкурент Toyota оголосив, що в 2019 році продав менше автомобілів.
Компанія Toyota відзвітувала в четвер, 30 січня, що вона продала 10,74 млн автомобілів у всьому світі в минулому році, відставши від рекордних щорічних продажів Volkswagen, який продав 10,97 млн машин.
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Зазначимо, що в 2018 році Volkswagen продав 10,83 млн авто, витіснивши Toyota з першого місця в топі автопродажів.
Нагадаємо, Toyota відкликає 3,4 млн авто через електронний дефект у машинах.
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