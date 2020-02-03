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Hyundai показав індійську версію Creta

Компанія Hyundai опублікувала відеотизер і зображення кросовера Creta нового покоління, призначеного для індійського ринку. Модель дебютує на автосалоні в Нью-Делі 6 лютого.

Зовні індійський кросовер майже повністю повторює риси версії для китайського ринку, яку показали ще минулого року.

Hyundai показав індійську версію Creta / 2 фотографии

Оптика буде триярусною: зверху вузькі смужки денних ходових вогнів, нижче основні фари і внизу протитуманні фари. Задні ліхтарі теж стануть двоповерховими, а між ними вздовж багажної двері пустять вузьку смугу стоп-сигналу.

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Іншою буде решітка радіатора: у китайської Creta вона виконана у вигляді герметичних сот незвичайної форми, індійська ж версія отримає більш просту деталь в клітку, також на ескізі у кросовера інші диски.

Інтер’єр поки тримають в секреті, але особливих радикальних змін чекати не варто. Габарити теж поки не розголошують.

Раніше Hyundai випустила Sonata Hybrid з сонячними панелями.

Джерело: Motor

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