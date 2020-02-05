За 2019 рік на дорогах України, згідно зі статистикою патрульної поліції, загинули більше 3,5 тис. українців.

Минулого року в нашій країні трапилося більше 160,6 тис. ДТП, де травмувалися майже 33 тис. осіб.

Зимовий час найнебезпечніший на дорогах. Він завжди супроводжується величезною кількістю аварій. Найчастіше це трапляється через ігнорування основних правил дорожнього руху.

Водіям варто пам’ятати, що під час їзди взимку доречно бути більш пильним ніж зазвичай.

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Факти ICTV підготували тест, який допоможе зрозуміти, чи правильно ви кермуєте автомобілем у зимовий час.

Раніше ми писали п’ять корисних порад щодо водіння взимку, які допоможуть не буксувати на снігу і льоду.