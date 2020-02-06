Статистика ДТП в Україні 2019 виглядає не дуже надихаюче. Минулого року на українських дорогах сталося 160 675 ДТП, 26 052 з них – з постраждалими.

За словами, заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, найпоширенішим видом ДТП стало зіткнення – 63% всіх випадків.

Причини ДТП в Україні за 2019 рік:

перевищення безпечної швидкості руху (34%);

порушення правил маневрування (22%);

порушення правил проїзду перехресть (8%);

недотримання дистанції (8%);

порушення правил проїзду пішохідних переходів (6%).

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За статистикою найбільше ДТП відбуваються близько 17.00. У п’ятницю та суботу реєструють найбільшу кількість аварій з постраждалими.

Раніше Факти ICTV писали, що порушення правил дорожнього руху найчастіше стає причиною ДТП. Порушують ПДР зараз майже всі і стимулюють це іноді невисокі, в порівнянні з Європою, штрафи.