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Факти / Lifestyle

5 найпоширеніших причин ДТП в Україні у 2019 році

Статистика ДТП в Україні 2019 виглядає не дуже надихаюче. Минулого року на українських дорогах сталося 160 675 ДТП, 26 052 з них – з постраждалими.

За словами, заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, найпоширенішим видом ДТП стало зіткнення – 63% всіх випадків.

Причини ДТП в Україні за 2019 рік:

  • перевищення безпечної швидкості руху (34%);
  • порушення правил маневрування (22%);
  • порушення правил проїзду перехресть (8%);
  • недотримання дистанції (8%);
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів (6%).

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За статистикою найбільше ДТП відбуваються близько 17.00. У п’ятницю та суботу реєструють найбільшу кількість аварій з постраждалими.

Раніше Факти ICTV писали, що порушення правил дорожнього руху найчастіше стає причиною ДТП. Порушують ПДР зараз майже всі і стимулюють це іноді невисокі, в порівнянні з Європою, штрафи.

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