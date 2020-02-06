До 50 коп/л: В Україні здешевшав автогаз

В Україні ціни на автогаз у низці мереж АЗС знизилися на 10-50 копійок за літр.

6 лютого на станціях Avantage 7 у Києві літр скрапленого газу продають на 10 копійок дешевше, ніж минулої доби – 10,95 грн/л.

На стільки ж здешевшав автогаз на АЗС БРМС-Нафта – 11,69 грн/л.

На АЗС Amic та Chipo на Київщині газ здешевшав на 30 та 50 копійок за літр, до 11,29-11,30 грн/л.

Зниженню цін сприяло падіння вартості імпортного ресурсу через зниження котирувань газу на основних ціноутворюючих хабах для українського ринку.

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Також на ціни вплинув низький сезонний попит у січні та перенасичення ринку газом в грудні минулого року.

Нагадаємо, Кабмін доручив закрити усі нелегальні автозаправні станції.

Джерело: Нефтерынок