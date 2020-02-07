Електронні права: чому не в усіх працюють і що робити

Лише 2,5 млн із 9,5 млн українських водіїв після запуску додатку Дія зможуть отримати електронне посвідчення, тому у багатьох виникли проблеми із завантаженням цифрових документів. У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, з чим пов’язані ці проблеми і як їх вирішити.

Справа у тому, що саме стільки автовласників мають повні та коректні записи у держреєстрі транспортних засобів МВС.

– Єдиний державний реєстр транспортних засобів МВС сформувався у 2013 році. Тому повні та достовірні записи у ньому стосувалися переважно громадян, що отримали посвідчення водія після 2013 року. Головне – вони мають оцифровану фотографію, – пояснили в міністерстві.

У Мінцифри для вирішення цієї проблеми синхронізували транспортний та демографічний реєстри – тобто звірили дані про громадян з посвідченням водія в обох реєстрах та підтягнули фото з демографічного у записи транспортного.

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– Такий крок спрацював лише з тими громадянами, що мають біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Потенційна аудиторія мобільного додатку розширилася до 5,5 млн водіїв, – запевняють чиновники.

Ще одна проблема виникла під час аутентифікації у додатку Дія через некоректність записів у транспортному реєстрі. У деяких регіонах його вели у паперовому виді, таблицях і застарілих базах даних. Це спричинило велику кількість помилок.

Для її вирішення у Мінцифри запровадили додаткову верифікацію документів в Електронному кабінеті водія. Там автовласнику пропонують завантажити фото посвідчення і заповнити невелику форму. Сервісний центр МВС перевірить заявку і водій отримає доступ.

Проте попереджають, що навіть після цих удосконалень ймовірна ситуація, коли Дія не відображатиме документи користувача. Наприклад, якщо водії мають ламіновані чи паперові права старого зразку або ж змінювали особисті дані після отримання посвідчення. У такому випадку варто замінити документи на сучасні.

За останніми даними, в мобільному додатку Дія успішно відображено 165,9 тис. водійських посвідчень і 133,6 тис. техпаспортів.