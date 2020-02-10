Rifter є більш зручним варіантом сімейного автомобіля, на відміну від Peugeot Partner, який здебільшого націлений на комерційні потреби.

Для Peugeot Rifter існує дві версії довжини кузова та дві версії місткості салону (п’ять місць і сім місць), а також кілька варіантів комплектацій.

Ціни на найдоступнішу версію ACCESS стартують з позначки $19 тис.

Найбагатша версія ALLURE з 1,5-літровим дизельним двигуном 8-АКПП обійдеться приблизно в $25 тис.

У нас на тест-драйві побував Peugeot Rifter (ALLURE) в подовженій версії L2 з дизельним двигуном об’ємом 1,6 л, 5-МКПП і салоном на сім пасажирських місць. Ціна тестового автомобіля становить близько $21 тис.

Дизайн

Peugeot Rifter нагадує певний мікс компакт-вена і кросовера, оскільки є досить габаритним автомобілем, а кузов по периметру декорований незабарвленим пластиком.

Салон

Інтер’єр Peugeot Rifter відразу ж змушує забути, що ви перебуваєте в пиріжку, фургоні або іншому комерційному транспорті. Салон комфортний, продуманий і по-сімейному затишний.

Місце водія розроблено у фірмовій концепції i-Cockpit, яка передбачає розташування всіх органів керування в максимально зручних для водія місцях.

Фірмове кермо Peugeot і розташування панелі приладів трохи збивають з пантелику, якщо ви зустрілися з ними вперше. На адаптацію йде максимум година їзди, а далі ви почнете отримувати задоволення.

Панель приладів дуже проста і зрозуміла, як на мене.

Важіль КПП розсташований на зручній відстані, а для більшого комфорту є відкидний підлокітник під праву руку.

На відстані витягнутої руки – дисплей мультимедійної системи, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Також в Peugeot Rifter є функція бездротової зарядки.

Під правою рукою у водія розташований відсік, який розмірами не поступається тумбочці.

Є й величезна поличка над головою у водія та переднього пасажира, де дуже зручно зберігати шапки, шарфи й інші принади зимового гардеробу.

У Peugeot Rifter вдосталь різних місць, де можна розмістити побутові речі будь-якого призначення й розмірів.

Другий ряд сидінь не менш комфортний. Зсувні двері дозволяють без проблем встановлювати дитяче крісло та спрощують посадку в автомобіль.

У спинках передніх сидінь вмонтовані відкидні столики з підстаканниками, а сам диван розділений на три індивідуальні сидіння.

У картах дверей є висувні шторки, які допоможуть в сонячну погоду.

У пасажирів другого ряду є можливість самостійно регулювати інтенсивність обдуву. Також є і власний порт USB для заряджання телефону.

На третьому ряду встановлено два роздільних крісла, які можна повністю демонтувати без особливих зусиль. Їх можна використовувати як меблі на пікніку або просто залишити в гаражі, коли необхідно перевезти габаритний вантаж.

Місця на третьому ряду вдосталь, а два роздільні сидіння забезпечать затишне перебування там навіть в далеких поїздках. Є підстаканники і розетка на 12V.

Об’єм багажника (1538 л/2693 л) залежить від кількості пасажирів, яких ви плануєте взяти з собою.

Комерційні коріння Peugeot Rifter дають про себе знати, а місткість багажного відсіку вражає. Для зручності є обмежувальна шторка, яка сховає вантаж від сторонніх очей.

В динаміці

У Peugeot Rifter висока посадка, що покращує видимість і огляд ситуації на дорозі.

Двигун має потужність 92 к. с., а максимальний крутний моментом становить 230 Нм.

Мотор працює в парі з п’ятиступеневою МКПП.

Навіть самі лиш цифри і ТТХ дають зрозуміти, що очікувати зухвалого характеру і перегонних повадок від цього авто не варто.

Peugeot Rifter впорується з міським темпом, а якщо вміло користуватися педаллю газу і не розкручувати мотор, то показники витрати палива вас приємно здивують.

Наприклад, під час тест-драйву в місті у нас виходило досягнути показників близько 6 л на 100 км шляху.

Середня витрата на заміських трасах у мене становила 5,5 л на 100 км.

З габаритами Peugeot Rifter допомагає впоратися камера заднього виду та паркувальні датчики.

Підвіска проявила себе на високому рівні, адже вона без проблем і пробоїв дозволяла проїжджати вади наших доріг.

Кліренс 180 мм і незабарвлений обвіс Peugeot Rifter дозволяють сміливо з’їжджати, проте серйозне бездоріжжя краще оминати. Це передньопривідний автомобіль, хоча його поведінка може змінюватися в залежності від обраного на селекторі режиму.

Зі зміною режиму система підлаштовує роботу ESP під певне покриття.

Peugeot Rifter високий автомобіль, і це не могло не вплинути на його парусність та крени кузова. Є певні нюанси, що особливо відчуваються на обгонах і в поворотах.

Підсумок

Peugeot Rifter – відмінний варіант сімейного автомобіля, з великим функціоналом і комфортним салоном. Економічний дизель готовий до помірної їзди, за яку віддячить низькими витратами палива. Peugeot Rifter точно не для любителів поганяти на світлофорах. Є нюанси з габаритами, що особливо стосується версії L2, до яких потрібно звикати певний час.

Ціна питання – від $19 тис. Вирішувати, як завжди, вам.







































































































Тест-драйв Peugeot Rifter: сімейний лев / 26 фотографий

Олесь Куниця