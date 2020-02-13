Tesla відкликає 15 тис. Model X через небезпеку втрати управління

Американська компанія Tesla, яка славиться виробництвом електрокарів відкликала 15 тис. позашляховиків Model X у Північній Америці через проблеми з підвісними болтами гідропідсилювача рульового управління.
У Національному управлінні безпекою руху на трасах (NHTSA) США і міністерстві транспорту Канади заявили, що алюмінієві гайки можуть зламатися, а це призведе до втрати гідропідсилювача рульового управління на деяких автомобілях.
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Міністерство транспорту Канади повідомляє, що Tesla проведе заміну підвісних болтів і також змінить рульовий механізм, якщо це буде необхідно.
Наразі невідомо чи зафіксовані ДТП за участю Model X, які сталися через цю проблему.
Нагадаємо, Tesla Model 3 стала другим електрокаром, який потрапив до списку найбезпечніших авто.