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Факти / Lifestyle

В Україні запустили кешбек за безпечне водіння

Українські водії, які безпечно керують автомобілями, отримуватимуть до 18% кешбека від суми страхування.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, стартап Штрафи UA вже створив додаток, який дозволить знизити кількість аварій на дорогах.

– Розроблена система дозволяє оцінити водіння конкретного водія і мотивувати не порушувати. За відповідальну поведінку на дорозі водій отримує нагороду – до 18% кешбека від суми страхування. Знижка формується неодноразово та постійно змінюється залежно від безпечності стилю водіння, – розповів Криклій.

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Сервіс працює з 10 січня на платформі iOS, однак його планують запустити і на Android.

Його встановили понад 10 тис. користувачів, які можуть після 10 поїздок отримати свій рейтинг та запропоновану суму кешбеку.

Факти ICTV також писали про те, як правильно керувати авто в туманну погоду.

Джерело: Владислав Криклій

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