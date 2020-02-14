Найнадійніші автомобілі – топ 3 моделі

Genesis, Lexus і Buick назвали найнадійнішими марками автомобілів.

Рейтинг був складений на підставі опитування власників трирічних автомобілів. Це допомогло визначити, скільки поломок припадає на 100 автомобілів кожної марки.

На кожні 100 автомобілів марки Genesis припадає 89 поломок. Власники машин розповідали, що були авто, які жодного разу серйозно не поламалися з моменту покупки.

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Найбільше неполадок виявили у Land Rover – 220 дефектів на 100 автомобілів. Також внизу списку виявилися Chrysler і Jaguar – 214 і 186 дефектів. Найбільше власники скаржаться на збої в мультимедійних комплексах і некоректну роботу електронних допоміжних систем.

У компанії відзначили, що найбільше власники нових машин, як і раніше, скаржаться на збої і помилки в мультимедійних комплексах, а також на некоректну роботу електронних допоміжних систем.

Раніше Факти ICTV писали про топ-60 найбезпечніших авто у 2020.

Джерело: J. D. Power and Associates