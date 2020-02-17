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Факти / Lifestyle / Авто

Автопілот Tesla врятував дві сім’ї від гігантського дерева, що падало

У Великій Британії дві сім’ї уникли можливих травм або загибелі завдяки автоматичним гальмам на їхніх автомобілях Tesla, що спрацювали перед деревом, яке падало.

Фінансовий консультант Лоуренс Сандерсон рухався в електрокарі Model X разом зі своєю сім’єю 15 лютого, коли несподівано величезний дуб упав на землю.

Завдяки екстреному гальмуванню, яке спрацювало автоматично, 400-річне дерево приземлилося на капот авто, а не на дах.

Сандерсон розповів, що якби не автоматичні гальма, він і його родина стали б “тостом”.

Автопілот Tesla врятував дві сім’ї від гігантського дерева, що падало / 4 фотографии

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Примітно, що автомобіль, який їхав у протилежному напрямку, був теж моделлю Tesla, в якому передові технології також спрацювали в потрібний момент.

Нагадаємо, компанія Tesla відкликала 15 тис. позашляховиків Model X у Північній Америці.

Фото: Laurence Sanderson

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