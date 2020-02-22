Volkswagen представив нове покоління Caddy

Volkswagen представив п’яте покоління автомобілів Caddy, яке переїхало на нову модульну платформу і отримало сучасні допоміжні системи.

Volkswagen Caddy буде доступний у вигляді семимісного пасажирського авто, розвізного фургона і у версії з подовженою колісною базою Cargo Maxi.

Авто стало довшим і ширшим за свого попередника на 93 і 62 мм відповідно. Коефіцієнт аеродинамічного опору зменшився з 0,33 до 0,30.

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Вперше Caddy буде доступний з повністю цифровою фірмовою приладовою панеллю Digital Cockpit і інформаційно-розважальним комплексом з сенсорними дисплеями діагоналлю від 6,5 до 10 дюймів.

Механічний важіль замінить електронне гальмо стоянки. У водія буде 19 різних електронних помічників, в тому числі адаптивний круїз-контроль, система дотримання рядності руху і функція контролю сліпих зон.

У лінійку двигунів увійшли дволітрові дизельні мотори потужністю 75, 100 і 120 кінських сил.

Volkswagen почне приймати замовлення на новий Caddy в жовтні 2020 року, а продажі стартують на початку 2021 року. Ціни і комплектації стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, спільне підприємство Volkswagen і JAC пустило у продаж бюджетний електрокросовер SOL E20X.

Джерело: Autonews