Як купити авто із США: нюанси аукціонів, калькулятор розмитнення і поради експерта

Автівки із США останнім часом впевнено наздоганяють євробляхи. Виростають величезні майданчики із продажу заокеанських машин.

Кількість американських автівок на квадратний метр просто зашкалює. Седани від 10 тис доларів, кросовери за 14, електромобіль за 18. Усі вони відновлені після аварій.

Але американці скидають ціни на автівки не просто так.

Ремонт там стає золотий, і тому автомобіль, який попав в аварію і по практиці, якщо його відновлення буде вимагати 60-70 % доданої вартості від вартості цього автомобіля, страхова компанія не займається ремонтом. Вона виплачує збитки власнику автомобіля, забирає автомобіль і реалізує його на аукціоні не як автомобіль, а як набір запчастин.

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Звідси і ціни на кросовери та седани з невеликим пробігом або роком випуску, під ключ за 12, 10 і навіть 8 тис. доларів.

Чим може обернутися для українців бажання зекономити?

Для Олега купівля автівки з дисконтом перетворилася на справжнє випробування. Замовивши її на аукціоні в Америці і оплативши вартість, довелося чекати кілька місяців. А коли таки дочекався – дізнався про неприємний сюрприз. За ремонт йому виставили, ну просто неймовірний рахунок.

Хоча на фотографіях з американського аукціону – автівка мала зовсім інший вигляд. Та після приїзду з’ясувалось, у неї серйозні пошкодження, які з екрану монітора просто не видно. У компанії, яка пригнала автівку, списали все на прикрий випадок. Мовляв, таке дуже рідко буває.

У підсумку куплений на аукціоні автомобіль за 7,5 тис. доларів – обійшовся у 20.

Тисяча доларів – це послуги посередника,через якого замовляєте авто. Ще 800 аукціонний збір. За доставку морем цінник зріс ще на півтори тисячі. Та найбільше автівка додала в ціні вже в Україні. Одне лише розвантаження у порту коштувало 450 доларів. Стільки ж послуги брокера. Плюс розмитнення, зберігання, сертифікація. Ну, і власне сам ремонт.

Але заради дешевої автівки українці ладні іти на будь-які ризики. А тому кілька порад від експертів, як не залишитися з носом.

Яка зараз проблема, ось люди вибирають автомобіль, вони думають, зараз я візьму машину, я дивлюся, вона вся ціла, гарненька. Значить там все буде добре. Зазвичай – це коти в мішку.

Купуючи автівки на американських аукціонах небаченої щедрості, треба розуміти, що вони часто-густо там після серйозних ДТП.

Та повністю позбавити вас ризиків ніхто не зможе. Тож аби їх зменшити, фахівці радять всі операції з купівлі та розмитнення автомобіля проводити через банк. На своє ім’я. А усі рахунки мають бути чітко прописані.

А також не зайвим буде застрахувати авто під час доставки морем. Бо додаткові пошкодження часто з’являються саме на цьому етапі.

Факти ICTV раніше писали про те, де і як обрати авто з США.