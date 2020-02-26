Компанія Renault анонсувала випуск нового електрокара, побудованого на базі популярного хетчбека Twingo. Відмінними рисами моделі під назвою Twingo ZE стануть компактні габарити, порівняно висока швидкість зарядки навіть від побутової електромережі і доступна ціна.
На одному заряді акумулятора ємністю 22 кВт/год автомобіль здатний проїхати до 160 км, а 30-хвилинна зарядка на спеціальній станції з вихідною потужністю 37 кВт додасть до маршруту ще близько 80 км.
Потужність електродвигуна Renault Twingo ZE становить 82 л/с, а до 48 км/год автомобіль розганятиметься за 4 с.
Ціна автівки становитиме трохи менше $24 тис.
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Швидка зарядка і низька ціна: Renault випустить електрокар для міста / 8 фотографий
Дебют електромобіля пройде в автосалоні у Женеві 3 березня, в продаж на європейський ринок він надійде у кінці 2020 року. Аналітики компанії прогнозують обсяг поставок компактного седана на рівні 25 тис. одиниць на рік і більше.
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Джерело: electrek.coТеги: Renault, електрокарЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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