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Факти / Lifestyle

Швидка зарядка і низька ціна: Renault випустить електрокар для міста

Компанія Renault анонсувала випуск нового електрокара, побудованого на базі популярного хетчбека Twingo. Відмінними рисами моделі під назвою Twingo ZE стануть компактні габарити, порівняно висока швидкість зарядки навіть від побутової електромережі і доступна ціна.

На одному заряді акумулятора ємністю 22 кВт/год автомобіль здатний проїхати до 160 км, а 30-хвилинна зарядка на спеціальній станції з вихідною потужністю 37 кВт додасть до маршруту ще близько 80 км.

Потужність електродвигуна Renault Twingo ZE становить 82 л/с, а до 48 км/год автомобіль розганятиметься за 4 с.

Ціна автівки становитиме трохи менше $24 тис. 

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Швидка зарядка і низька ціна: Renault випустить електрокар для міста / 8 фотографий

Дебют електромобіля пройде в автосалоні у Женеві 3 березня, в продаж на європейський ринок він надійде у кінці 2020 року. Аналітики компанії прогнозують обсяг поставок компактного седана на рівні 25 тис. одиниць на рік і більше.

До слова, Факти ICTV публікували матеріал про 5 бюджетних вживаних електромобілів, які варті уваги.

Джерело: electrek.co

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