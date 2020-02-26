















Швидка зарядка і низька ціна: Renault випустить електрокар для міста / 8 фотографий

Дебют електромобіля пройде в автосалоні у Женеві 3 березня, в продаж на європейський ринок він надійде у кінці 2020 року. Аналітики компанії прогнозують обсяг поставок компактного седана на рівні 25 тис. одиниць на рік і більше.

До слова, Факти ICTV публікували матеріал про 5 бюджетних вживаних електромобілів, які варті уваги.

Джерело: electrek.co