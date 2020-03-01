Тест-драйв Citroen C5 Aircross: французький бульдог

У нас на тест-драйві побувала максимальна версія Citroen C5 Aircross (2.0 HDi 180 АКПП-8) в комплектації Shine.

Ціни на Citroen C5 Aircross в Україні стартують з позначки близько $26, 6 тис., а найдорожча версія обійдеться приблизно в $33,6 тис.

Дизайн оптики, накладки Airbumps, контрастні вставки на кузові – все це ми вже бачили на автомобілях марки Citroen.

Салон

Інтер’єр C5 Aircross також наповнений багатьма елементами, які вже траплялися на тест-драйвах інших моделей марки.

Якщо говорити про наповнення нашої версії, то варто сказати, що тут все на високому рівні.

Салон виконаний з преміальної шкіри Nappa Mistral, а сидіння водія і пасажира оснащені функцією масажу. Є підігрів передніх сидінь, але немає підігріву керма і сидінь другого ряду, що мене дещо розчарувало.

Самі сидіння досить комфортні, на чому Citroen робить особливий акцент.

Панель приладів має декілька варіантів відображення даних, які ви можете обирати та налаштовувати під себе.

Мультимедійна система з сенсорним дисплеєм підтримує Apple CarPlay, MirrorLink і Android Auto, завдяки яким можна дублювати інформацію зі смартфона на мультимедійний екран.

Також є функція бездротового заряджання телефону.

Під мультимедійним екраном розташований блок сенсорних кнопок, котрі призначені для керування функціями комфорту і розважальної системи.

Сенсорний блок – не найкраще рішення, але французи вважають інакше. Як на мене, в русі набагато легше натискати кнопки, які дають певний зворотний зв’язок, а не намацувати сенсорну панель.

Другий ряд сидінь складається з трьох роздільних крісел, що робить поїздки на далекі дистанції комфортними для всіх пасажирів, навіть в разі повного завантаження салону.

Сидіння заднього ряду оснащені поздовжнім регулюванням, що дозволяє влаштуватися максимально зручно. Позаду без проблем може розміститися два дорослих пасажири та дитина в автокріслі.

Об’єм багажника становить 550-590 л, залежно від регулювань другого ряду. Багажник місткий, а його двері обладнані електроприводом. Під фальшпідлогою захована докатка.

Динаміка

У нас на тест-драйві побував Citroen C5 Aircross з турбодизельним двигуном об’ємом 2,0 л, який працює в парі з АКПП-8.

Потужність двигуна становить 180 к. с., а максимальний крутний момент 400 Нм.

Citroen C5 Aircross розганяється до сотні за 9,4 с, чого цілком достатньо для кросовера.

Для любителів більш драйвового водіння передбачений режим Sport і підрульові пелюстки.

Витрати палива в місті у нас становили 7,1 л на 100 км, а на трасі близько 6 л. Вражає? Відмінні показники для сімейного та динамічного автомобіля, як на мене.

Якщо говорити про підвіску, то обов’язково потрібно згадати систему Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Це гідравлічна система гасіння коливань, яка спільно з відмінною шумоізоляцією француза дарує відчуття домашнього комфорту навіть на наших убитих дорогах.

Не забули французи і про безпеку.

У Citroen C5 Aircross є система допомоги підчас старту на підйомі і спуску, система екстреного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, асистент утримання смуги руху і система моніторингу “мертвих зон”. Чого тут немає, так це адаптивного круїз-контролю.

Є камера заднього виду та паркувальні датчики, що дозволяє більш швидко звикати до своєрідних форм кузова Citroen C5 Aircross.

Citroen C5 Aircross – винятково передньопривідний автомобіль, але оснащений системою Grip Control.

Завдяки зміні налаштувань електроніки ця система пристосовує автомобіль до різних дорожніх покриттів.

Підсумок

Citroen C5 Aircross – відмінний варіант сімейного кросовера, який виділить вас з сірої маси. Динамічний і економічний, він дозволить насолодиться ще й високим рівнем комфорту.

Чого в ньому не вистачає? Повнопривідної версії, адаптивного круїз-контролю, підігріву керма і задніх сидінь. Мабуть, все інше в ньому є. Вирішувати, як завжди, вам.