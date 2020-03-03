Італійці випустять ультрарідкісний електричний гіперкар за $2,9 млн

Італійський бренд люксових авто Pininfarina випускає до свого 90-річчя лімітовану версію електричного гіперкара Battista за $2,9 млн.

Battista Anniversario буде найпотужнішим в історії італійським автомобілем, на якому дозволено рухатися дорогами загального користування.

Pininfarina побудує лише п’ять екземплярів машини, яку названо на честь Баттісти Фаріни – італійського дизайнера авто, який 90 років тому створив кузовобудівну і дизайнерську фірму Pininfarina.