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Факти / Lifestyle / Авто

Італійці випустять ультрарідкісний електричний гіперкар за $2,9 млн

Італійський бренд люксових авто Pininfarina випускає до свого 90-річчя лімітовану версію електричного гіперкара Battista за $2,9 млн.

Battista Anniversario буде найпотужнішим в історії італійським автомобілем, на якому дозволено рухатися дорогами загального користування.

Pininfarina побудує лише п’ять екземплярів машини, яку названо на честь Баттісти Фаріни – італійського дизайнера авто, який 90 років тому створив кузовобудівну і дизайнерську фірму Pininfarina.

Італійці випустять ультрарідкісний електричний гіперкар за $2,9 млн / 6 фотографий

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Гіперкар мали представити на автосалоні в Женеві, але подію скасували через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, компанія Rolls-Royce Motor Cars встановила абсолютний рекорд продажів за свою історію.

Джерело: CNN

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