Топ-10 найпопулярніших б/в авто в Україні

За 2019 рік українці придбали понад 256 тис. б/в авто. При цьому в другому півріччі кількість куплених машин збільшилася на 65%. Середня вартість авто з пробігом в Україні – $6 450.

Серед дорогих авто найчастіше купували Lexus, Infiniti і Land Rover.

Українці стали набагато активніше купувати б/в автомобілі. Так, за даними аналітики OLX, з першого по друге півріччя 2019 кількість куплених машин збільшилася на 65%. Всього ж, за минулий рік нових власників знайшли понад 256 700 авто з пробігом.

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Лідерську позицію серед б/в автомобілів в Україні продовжує утримувати ВАЗ – на Lada припало майже 25% всіх продажів минулого року. За кожен автомобіль платили приблизно $1 450. Найпопулярнішою іномаркою став Volkswagen, який купували в 8% випадків, в середньому за $5 850.

Частіше стали купувати б/в автомобілі марки Daewoo: за рік вони піднялися з сьомого на третє місце в рейтингу, і тепер на них припадає 7% продажів. За Daewoo віддають в середньому $3 тис.

Під номером чотири завершили рік автівки Opel, кількість куплених машин цієї марки склала 6% від загальної кількості. Власниками Renault з пробігом ставали в 5% випадків, по 4% продажів дісталось Ford і ЗАЗ.

Закривають топ найбільш продаваних б/в автомобілів Skoda, Mercedes-Benz і Chevrolet – на кожну марку припало по 3% покупок.

Оновити гараж в 2019 змогли і любителі дорогих авто. За минулий рік на OLX купили понад 1,7 тис. б/в машин вартістю від $10 тис., причому дві третини угод відбулися саме в другому півріччі. Якщо говорити про марки, то найчастіше це були Lexus, Infiniti і Land Rover.

Б/в авто, якими цікавилися найчастіше

За минулий рік українці більше ніж 15 млн разів відгукнулися на оголошення про продаж ВАЗ, проте на кожну окрему пропозицію відгукувалися в середньому 113 разів, що не стало рекордним показником.

Найчастіше ж цікавилися BMW: на кожне оголошення про продаж баварського авто відгукувалися майже 200 разів. На другому місці Land Rover з 168 відповідями на пропозицію. Топ-3 закриває Daewoo – кожним б/в автомобілем цікавилися в середньому 145 разів.

Найбільшу кількість авто на продаж виставили в Київській області – за рік тут опублікували понад 122 600 оголошень, на які відгукнулися понад 13 млн разів. Відомо також, які саме машини продавали найчастіше: це Daewoo 2007 і 2008 років, а також Volkswagen 2012 року.

На другому місці за кількістю оголошень – Дніпропетровська область з більш ніж 59,6 тис. пропозиціями. Автомобілями з пробігом тут цікавилися також активно, як і в столичному регіоні – понад 6,3 млн відгуків отримали власники на свої “ластівки”.

Найбільш продаваним авто тут теж став Daewoo 2007 року, а ось 2 і 3 місця розділили ВАЗ 2007 і 2006 років.

Третьою областю з найбільшим вибором б/в автомобілів стала Одеська, тут можна було вибрати собі авто серед більш ніж 47 300 варіантів.

При цьому найчастіше продавали ВАЗ, а саме Lada 90-го, 86-го і 85-го років.

Всього ж за 2019 рік на OLX з’явилося понад 696 тис. оголошень про продаж б/в автомобілів, які сумарно отримали майже 65 млн відгуків, або 102 на одну пропозицію. Середня ціна, за яку були готові продати авто, склала $6 450.

Якщо говорити про вид палива, бензинові двигуни – все ще найпоширеніші, на них припало 40% всіх оголошень у 2019. Третина автомобілів, виставлених на продаж, були на газу, при цьому саме вони користувалися найбільшою популярністю – на кожне оголошення відгукувались в середньому 109 разів, в той час як на авто на бензині – 82.

Ще чверть машин були на дизельних двигунах, причому ними цікавилися частіше, ніж “бензиновими” авто, а саме 89 разів на кожне оголошення. Водночас, електромобілів та “гібридів” було найменше – по 1%. Проте автівки на електродвигунах отримували більше відгуків на одну пропозицію, ніж гібридні машини: 57 проти 38.

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Джерело: OLX