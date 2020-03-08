Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

У нас на тест-драйві побував Opel Grandland X з дизельним двигуном об’ємом 1,5 л і 8-АКПП.
Ціни на Opel Grandland X стартують з позначки $22,9 тис. за базову версію ENJOY на механіці, а максимальна версія INNOVATION коштує приблизно $28,5 тис.
Якщо між комплектаціями та КПП є можливість вибору, то варіант з двигуном один – турбодизель 1,5 л.
На тест-драйві у нас була демонстраційна версія, яка укомплектована навіть більше ніж максимальні версії, доступні до замовлення в Україні.
Німецький кросовер побудований на базі Peugeot 3008, що стало наслідком купівлі французами бренду Opel.
Opel Grandland X – зовні нічим не нагадує Peugeot 3008 і виглядає як чистокровний німець. Нічого незвичайного в його дизайні немає – німецька класика. Все досить просто, практично та продумано.
Салон
Салон також виконаний в німецькому стилі – усе на своїх місцях. Матеріали якісні, нехай не преміальні, але дешевизною явно не пахне.
Панель приладів проста для сприйняття та читабельна.
У центрі розташований дисплей бортового комп’ютера зі зрозумілими піктограмами і нехитрою логікою керування.
У тестовому автомобілі кермо обладнане підігрівом, а передні крісла підігрівом і вентиляцією.
Приємним бонусом виявились висувні колінні подушки в передніх сидіннях. В далеких поїздках це дуже зручно.
Вгорі на центральній консолі розташований мультимедійний екран з французьким функціоналом і знайомим меню за моделями Peugeot і Citroen.
Як і годиться, є можливість підключення смартфона через Apple CarPlay , MirrorLink і Android Auto.
У тестовому авто також був і бездротовий зарядний пристрій.
Панель керування клімат-контролем кнопкова і розташований внизу консолі.
Opel Grandland X – просторий автомобіль, і немає відчуття, що щось тисне або десь мало місця.
Для пасажирів другого ряду є відкидний підлокітник, а також USB-роз’єм для заряджання телефону.
Посадка зручна, спинки трохи нахилені назад.
Багажник місткий (514 л) і практичний. Є поличка і фальшпідлога з можливістю встановлення в двох положеннях.
Під фальшпідлогою – запасне колесо.
Якщо підбивати підсумки по салону, то у Opel Grandland X немає практично нічого спільного з французами, за винятком мультимедіа.
Динаміка
Opel Grandland X оснащений турбодизельним мотором об’ємом 1,5 л, який працює в парі з 8-АКПП. Ось тут і відчувається спорідненість з французами, адже техніка перекочувала саме від них.
Максимальна потужність двигуна становить 130 к. с., а максимальний крутний момент – 300 Нм.
Якщо говорити про злагодженість роботи коробки і мотора, то питань немає. Передачі перемикаються плавно, без ривків і затримок.
Двигун розкривається після 1800 об/хв, коли мотор стає більш тяговитим.
Потужності та крутного моменту вистачає для швидкісних обгонів на трасі та маневрів у місті.
Розгін до сотні становить 12 с.
Витрати палива на трасі у мене становили 7,1 л на 100 км, а в місті показники зростали до 8 л.
Підвіска в міру комфортна, але жорсткувата під час проїзду дрібних нерівностей і дорожніх стиків.Читайте: Тест-драйв Mazda CX-5 2019: що нового і скільки коштує? Тест-драйв Suzuki Vitara: літровий мотор для кросовера Тест-драйв Opel Crossland X: німець чи француз?
Є адаптивний круїз-контроль, який дозволяє виставляти швидкість і дистанцію до автомобіля попереду та комфортно пересуватися на далекі відстані.
Також є система моніторингу мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків і контроль смуг рух. Все необхідне для безпеки сучасного автомобіля в ньому є.
Opel Grandland X- передньопривідний кросовер, але і тут французи внесли свої корективи.
На Grandland X встановлюється система Grip Control, яка за допомогою налаштувань електроніки змінює поведінку автомобіля залежно від покриття. Режими руху перемикаються за допомогою шайби з характерними піктограмами.
Підсумок
Opel Grandland X – цікавий кросовер з суворою німецької зовнішністю та інтер’єром. Спорідненість з французами пізнається у залізі, яким оснащений німець.
Просторий, комфортний і функціональний Opel Grandland X абсолютно спокійно претендує на роль сімейного автомобіля.
Вирішувати, як завжди, вам.
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Тест-драйв Opel Grandland X: реалії в Україні / 18 фотографий
Олесь КуницяТеги: Авто, тест-драйвЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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