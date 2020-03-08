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Тест-драйв Opel Grandland X: реалії в Україні

У нас на тест-драйві побував Opel Grandland X з дизельним двигуном об’ємом 1,5 л і 8-АКПП.

Ціни на Opel Grandland X стартують з позначки $22,9 тис. за базову версію ENJOY на механіці, а максимальна версія INNOVATION коштує приблизно $28,5 тис.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Якщо між комплектаціями та КПП є можливість вибору, то варіант з двигуном один – турбодизель 1,5 л.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

На тест-драйві у нас була демонстраційна версія, яка укомплектована навіть більше ніж максимальні версії, доступні до замовлення в Україні.

Німецький кросовер побудований на базі Peugeot 3008, що стало наслідком купівлі французами бренду Opel.

Opel Grandland X – зовні нічим не нагадує Peugeot 3008 і виглядає як чистокровний німець. Нічого незвичайного в його дизайні немає – німецька класика. Все досить просто, практично та продумано.

Салон

Салон також виконаний в німецькому стилі – усе на своїх місцях. Матеріали якісні, нехай не преміальні, але дешевизною явно не пахне.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Панель приладів проста для сприйняття та читабельна.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

У центрі розташований дисплей бортового комп’ютера зі зрозумілими піктограмами і нехитрою логікою керування.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

У тестовому автомобілі кермо обладнане підігрівом, а передні крісла підігрівом і вентиляцією.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Приємним бонусом виявились висувні колінні подушки в передніх сидіннях. В далеких поїздках це дуже зручно.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Вгорі на центральній консолі розташований мультимедійний екран з французьким функціоналом і знайомим меню за моделями Peugeot і Citroen.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Як і годиться, є можливість підключення смартфона через Apple CarPlay , MirrorLink і Android Auto.

У тестовому авто також був і бездротовий зарядний пристрій.

Панель керування клімат-контролем кнопкова і розташований внизу консолі.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Opel Grandland X – просторий автомобіль, і немає відчуття, що щось тисне або десь мало місця.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Для пасажирів другого ряду є відкидний підлокітник, а також USB-роз’єм для заряджання телефону.

Посадка зручна, спинки трохи нахилені назад.

Багажник місткий (514 л) і практичний. Є поличка і фальшпідлога з можливістю встановлення в двох положеннях.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Під фальшпідлогою – запасне колесо.

Якщо підбивати підсумки по салону, то у Opel Grandland X немає практично нічого спільного з французами, за винятком мультимедіа.

Динаміка

Opel Grandland X оснащений турбодизельним мотором об’ємом 1,5 л, який працює в парі з 8-АКПП. Ось тут і відчувається спорідненість з французами, адже техніка перекочувала саме від них.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Максимальна потужність двигуна становить 130 к. с., а максимальний крутний момент – 300 Нм.

Якщо говорити про злагодженість роботи коробки і мотора, то питань немає. Передачі перемикаються плавно, без ривків і затримок.

Двигун розкривається після 1800 об/хв, коли мотор стає більш тяговитим.

Потужності та крутного моменту вистачає для швидкісних обгонів на трасі та маневрів у місті.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Розгін до сотні становить 12 с.

Витрати палива на трасі у мене становили 7,1 л на 100 км, а в місті показники зростали до 8 л.

Підвіска в міру комфортна, але жорсткувата під час проїзду дрібних нерівностей і дорожніх стиків.

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Є адаптивний круїз-контроль, який дозволяє виставляти швидкість і дистанцію до автомобіля попереду та комфортно пересуватися на далекі відстані.

Також є система моніторингу мертвих зон, розпізнавання дорожніх знаків і контроль смуг рух. Все необхідне для безпеки сучасного автомобіля в ньому є.

Opel Grandland X- передньопривідний кросовер, але і тут французи внесли свої корективи.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

На Grandland X встановлюється система Grip Control, яка за допомогою налаштувань електроніки змінює поведінку автомобіля залежно від покриття. Режими руху перемикаються за допомогою шайби з характерними піктограмами.

Підсумок

Opel Grandland X – цікавий кросовер з суворою німецької зовнішністю та інтер’єром. Спорідненість з французами пізнається у залізі, яким оснащений німець.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалии в Украине

Просторий, комфортний і функціональний Opel Grandland X абсолютно спокійно претендує на роль сімейного автомобіля.

Вирішувати, як завжди, вам.

Тест-драйв Opel Grandland X: реалії в Україні / 18 фотографий

Олесь Куниця

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