Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (КАРТА)

З 12 березня у Києві запрацювала система відеофіксації порушень ПДР – це 20 камер.

Ще 30 встановлять у Київській області до травня.

Постанови про адміністративні штрафи порушники отримуватимуть вже з 1 травня.

Читайте: Українські водії зможуть платити штрафи за порушення ПДР онлайн

Адреси камер відеофіксації дорожнього руху у Києві:

вулиця Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект (метро Лівобережна)

Броварський проспект/вулиця Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст ( в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів, 27

Дружби народів, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку Києва

Столичне шосе 58, в напрямку Обухова

Харківська площа/проспект Миколи Бажана

Харківська площа/ проспект Миколи Бажана.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок фіксації вагових порушень на дорозі.