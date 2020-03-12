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Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (КАРТА)

З 12 березня у Києві запрацювала система відеофіксації порушень ПДР – це 20 камер.

Ще 30 встановлять у Київській області до травня.

Постанови про адміністративні штрафи порушники отримуватимуть вже з 1 травня.

Читайте: Українські водії зможуть платити штрафи за порушення ПДР онлайн

Адреси камер відеофіксації дорожнього руху у Києві:

  • вулиця Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Північний міст (в напрямку правого берегу)
  • Броварський проспект (метро Лівобережна)
  • Броварський проспект/вулиця Будівельників
  • Південний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Південний міст ( в напрямку правого берегу)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів, 27
  • Дружби народів, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку Києва
  • Столичне шосе 58, в напрямку Обухова
  • Харківська площа/проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа/ проспект Миколи Бажана.

Карта камер відеофіксації порушень ПДР у Києві

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок фіксації вагових порушень на дорозі.

Джерело: МВС

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