Адреси встановлених камер відеофіксації порушень ПДР у Києві (КАРТА)

З 12 березня у Києві запрацювала система відеофіксації порушень ПДР – це 20 камер.
Ще 30 встановлять у Київській області до травня.
Постанови про адміністративні штрафи порушники отримуватимуть вже з 1 травня.
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Адреси камер відеофіксації дорожнього руху у Києві:
- вулиця Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берегу)
- Північний міст (в напрямку правого берегу)
- Броварський проспект (метро Лівобережна)
- Броварський проспект/вулиця Будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берегу)
- Південний міст ( в напрямку правого берегу)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів, 27
- Дружби народів, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку Києва
- Столичне шосе 58, в напрямку Обухова
- Харківська площа/проспект Миколи Бажана
- Харківська площа/ проспект Миколи Бажана.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок фіксації вагових порушень на дорозі.