Система відеофіксації порушень ПДР: коли і як запрацює, і де стоять камери

Президента України Володимира Зеленського ознайомили з системою адміністративних правопорушень на дорогах.

Голові держави повідомили, що нині в місті Києва встановлено 20 камер спостереження на дорогах, а до 1 травня – дня запуску системи – встановлять ще 30 камер. Техніка вже працює в тестовому режимі на Південному мосту столиці та Харківський площі.

Як працює система:

Камера фіксує перевищення швидкості, після чого патрульний поліцейський перевіряє на комп’ютері номери авто. Після встановлення відповідності номера виписується адміністративний протокол, який через Укрпошту направляється до суду.

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Якщо за кермом був не власник ТЗ, він може повідомити цій особі про штраф, щоб вона його сплатила.

– Відеофіксація – це війна всередині України, безпека людей на дорогах залежить виключно від нас. Це тільки початок – відеофіксація з’явиться на всій території нашої країни, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок фіксації вагових порушень на дорозі.