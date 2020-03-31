Коли міняти зимову гуму на літню?

З настанням весни водії масово починають міняти шини на своїх авто, і це цілком виправдана дія. Зимова гума влітку – не найкращий вибір, а всесезонна – це щось схоже на спробу лікувати всі хвороби однією пігулкою.

Факти ICTV розкажуть, коли міняти гуму з зимової на літню.

Усе залежить від погодних умов

Передусім варто орієнтуватися на довгостроковий прогноз погоди. Перевзувати машину потрібно, коли за вікном стабільно тримається температура вище +5 С°. За таких погодних умов суміші, з яких виготовлені літні шини, починають працювати повною мірою.

Однак не треба поспішати і приїжджати на шиномонтаж щойно настануть перші теплі дні. В Україні погода часто підносить сюрпризи автовласникам у вигляді снігу й морозів навіть у квітні.

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Занадто затягувати із заміною гуми на літню теж не варто. Оптимальним рішенням буде дочекатися, коли середньодобова температура кілька днів протримається на рівні +5+10 С°, і синоптики не будуть віщувати погодних аномалій. Найчастіше цей період припадає на останній тиждень березня.

Коли міняти літню гуму на зимову в Україні згідно із законом

Згідно із законом, у нашій країні немає точної дати, коли варто перевзути машину. Загальна рекомендація з заміни шин від Державного агентства автомобільних доріг України зводиться до температурної позначки +7 С°.

Шини повинні відповідати Правилам дорожнього руху, затвердженим Кабінетом міністрів України (пункт 31.4.5 Колеса і шини).

Заміна шин у країнах Європи

У багатьох європейських країнах є обов’язкова вимога щодо заміни шин на зимовий період. Це треба враховувати, коли ви вирушаєте у подорож на своєму авто. Літні шини заборонено використовувати в:

Австрії – з 1 листопада до 15 квітня;

Вірменії, Білорусі, Латвії, Молдові, Росії, Фінляндії, Естонії – з 1 грудня до 1 березня;

Болгарії – з 15 листопада до 1 березня;

Ісландії – з 1 листопада до 14 квітня;

Литві – з 10 листопада до 31 березня;

Румунії та Чехії – з 1 листопада до 31 березня;

Словаччини – з 15 листопада до 31 березня;

Словенії – з 15 листопада до 15 березня;

Хорватії – з 15 листопада до 15 квітня;

Чорногорії – з 15 листопада до 1 квітня;

Швеції – з 1 грудня до 31 березня.

У Німеччині, Андоррі, Туреччині також діє вимога щодо заміни шин, яка залежить не від календарних дат, а від погодних умов.

Чому зимова гума не підходить для літа?

Зимова гума відрізняється за складом від літньої – у ній більший вміст каучуку та полімерів із кремнієм. Для холодної пори року це оптимальний варіант, але тільки-но температура на вулиці перевищить позначку в + 5С °, властивості шин значно погіршаться.

Літня гума більш тверда, вона не так швидко зношується під час їзди гарячим асфальтом. Якщо літні шини служать у середньому два сезони, то зимові доведеться міняти вже за декілька місяців.

Крім складу, два види шин відрізняються малюнком протектора. Зимовий протектор повинен відводити бруд і воду. У літній гумі він виконаний так, щоби створювати максимальне зчеплення із сухим шорстким дорожнім полотном. Влітку автомобіль на зимовій гумі стає менш маневреним, ним важче керувати, до того ж збільшуються гальмівний шлях і витрати палива.

Щодо всесезонної гуми, вона не так добре виконує свої функції, як зимова гума взимку, а літня – влітку, тобто не створює надійного зчеплення з асфальтом, коли занадто холодно і волого або коли занадто спекотно і сухо.

Від того, як ви утримуєте автомобіль, залежить ваша безпека і безпека ваших рідних. Нещодавно Факти ICTV розповіли, як правильно дезінфікувати машину від коронавірусу.