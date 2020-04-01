Якщо з дати видання медичної довідки форми 083/о пройшло два роки або її немає взагалі, доведеться отримати нову. Медкомісія на водійське посвідчення – обов’язкова умова під час відновлення прав. Після її проходження ви отримаєте довідку про допуск до водіння.

Під час проходження медичної комісії ви здасте аналіз крові і сечі, зробите кардіограму. Обов’язковою є перевірка зору, слуху, гінеколога (для жінок), флюорографія. Також підтвердити придатність до водіння повинні нарколог і психіатр.

Для проходження огляду обов’язкові паспорт і його копія, дві кольорові фотографії 3х4 см. Для чоловіків – військовий квиток або приписне свідоцтво. Послугу з проходження медкомісії надають як безліч приватних фірм, так і державні установи. В приватних вона обійдеться в 400-500 грн.