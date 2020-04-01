Крок 1. Отримуємо медичну довідку
Якщо з дати видання медичної довідки форми 083/о пройшло два роки або її немає взагалі, доведеться отримати нову. Медкомісія на водійське посвідчення – обов’язкова умова під час відновлення прав. Після її проходження ви отримаєте довідку про допуск до водіння.
Під час проходження медичної комісії ви здасте аналіз крові і сечі, зробите кардіограму. Обов’язковою є перевірка зору, слуху, гінеколога (для жінок), флюорографія. Також підтвердити придатність до водіння повинні нарколог і психіатр.
Для проходження огляду обов’язкові паспорт і його копія, дві кольорові фотографії 3х4 см. Для чоловіків – військовий квиток або приписне свідоцтво. Послугу з проходження медкомісії надають як безліч приватних фірм, так і державні установи. В приватних вона обійдеться в 400-500 грн.
Крок 2. Записуємось в електронну чергу
Щоб відновити або замінити посвідчення водія, спочатку треба записатися в електронну чергу. Це можна зробити через інтернет – достатньо зареєструватися та увійти в електронний кабінет водія, або безпосередньо в Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Адреси можна знайти за цим посиланням. Ви отримаєте талончик з часом візиту.
Після входу водія в онлайн-кабінет потрібно подати заяву в електронному вигляді, прикріпивши копії документів, що підтверджують, в разі необхідності, зміну персональних даних, або довідку з поліції, а також актуальну медичну довідку форми 083/о. Далі заява підписується електронним підписом. Після цього користувач отримає повідомлення.
Важливо! Онлайн-послуги доступні тільки в разі, якщо фотографії власника водійського посвідчення не більше двох років.
Крок 3. Збираємо документи
З собою треба мати певний список документів. Якщо потрібно відновити права, це:
- паспорт громадянина України (у разі надання ID-карти повинна додаватися довідка про реєстрацію місця проживання);
- якщо вищевказаних документів немає, то можна надати посвідчення на тимчасове або постійне проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або отримала його;
- ідентифікаційний код (оригінал);
- документ, що підтверджує закінчення курсів водія.
Якщо права були зіпсовані – їх теж потрібно взяти з собою.
Якщо особисті дані були змінені, потрібно принести додатково оригінал і ксерокопії документів про їх заміну, свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
Якщо права були вкрадені – з собою потрібно взяти документ, що підтверджує факт крадіжки, який можна отримати в поліції.
Якщо права були втрачені – доведеться на місці заповнити заяву про причини зникнення документа.
Якщо потрібно оформити заміну прав, отриманих водієм вперше, після того, як закінчився термін їх дії (якщо протягом двох років з дня видання було не більше двох адміністративних правопорушень), треба взяти з собою також старе водійське посвідчення.
Також відновлення прав потрібне, якщо їх забрав суд. У цьому разі список документів буде трохи іншим.
- постанова суду про позбавлення водійських прав;
- документ про проходження медкомісії (якщо посвідчення водія втрачено через п’яну їзду, водіння в наркотичному або іншому виді сп’яніння);
- документ про складені іспити з практики та з теорії водіння відповідно до категорії, визначеної в рішенні суду.
Крок 4. Йдемо в Сервісний центр МВС
З собою обов’язково повинна бути квитанція, що підтверджує оплату послуг. Відновити водійські права через інтернет буде коштувати 201 грн.
Оплатити відновлення або заміну посвідчення можна і на місці – в самому МВС. Заміна обійдеться в 227 грн під час отримання іншої категорії. А під час відкриття категорії нижче – 214 грн.
Далі пишемо заяву, яку запропонують заповнити в сервісному центрі МВС відповідно до зразка.
Крок 5. Забираємо готові права
Після надання всіх необхідних документів на виготовлення нових прав знадобиться близько п’яти робочих днів. Але здебільшого ця процедура триває швидше.
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