Як визначити, що літня гума зношена?
Зрозуміти, що літня гума зношена, можна за малюнком протектора, який під час експлуатації стирається. Відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених Кабінетом міністрів України (пункт 31.4.5. Колеса і шини), легкові автомобілі масою до 3,5 т повинні мати залишкову висоту малюнка протектора не менше 1,6 мм.
Ви можете виміряти висоту, використовуючи лінійку з глибиноміром або штангенциркуль.
Деякі виробники наносять на покришки індикатор зносу або закладають кольоровий шар, який стає видимим під час експлуатації. Їхня поява повинна стати сигналом для автовласників замінити гуму.
Чим відрізняється літня гума від всесезонної?
Властивості літньої гуми збалансовані між зчепленням із поверхнею й опором коченню. Вона більш жорстка, ніж зимова або всесезонна, і має протектор із меншою кількістю ламелів і водовідвідних каналів, завдяки чому оптимально підходить для їзди сухим розпеченим асфальтом.
Всесезонна гума – це бюджетний варіант, що зазвичай виготовляють із гуми середньої жорсткості, якої недостатньо ні для літа, ні для зими. Вона має агресивніший протектор, який не створює необхідного зчеплення із сухим розпеченим асфальтом. Як наслідок всесезонні шини не дають повної впевненості на дорозі в жодну пору року.
Як визначити, що гума літня?
Визначити, що гума літня, можна на дотик (вона твердіша) або візуально (за малюнком протектора). Але надійніший спосіб – поглянути на маркування. На таких покришках може не бути жодних позначок або намальовано значок сонця.
На зимових шинах обов’язково вказується маркування M+S, M&S, MS, Mud+Snow, Winter або значок сніжинки. Якщо ж ви побачите написи All Weather, Aw (Any Weather) або All Season (AS), перед вами всесезонні шини.
Як поводиться літня гума взимку?
Жорстка літня гума на морозі втрачає еластичність і стає дубовою. У результаті вона погано зчіплюється навіть із шорстким асфальтом, що й казати про слизьку дорогу, що покрита льодом.
За мінусової температури машина на літній гумі стає майже некерованою: погіршується стійкість, маневреність, збільшується гальмівний шлях і зростає ймовірність заносів на дорозі.
Що дорожче – літня чи зимова гума?
Вартість шин залежить від багатьох чинників: бренду, марки авто, експлуатаційних характеристик, складу тощо. Зазвичай зимова гума коштує більше літньої – різниця становить приблизно 30%.
Чому шумить літня гума?
Автовласники часто стикаються із шумом під час експлуатації літньої гуми. Таке явище має кілька причин, серед яких – особливості протектора, склад матеріалу, якість дорожнього полотна.
У літній гумі менше ламелів і водовідвідних каналів, тому під час зіткнення із повітрям вона часто видає звуки. Такі шини твердіші, що також сприяє підвищеному рівню шуму.
Чому літня гума зношується швидше, ніж зимова?
Літня гума швидко зношується, тому що експлуатується за високих температур. Матеріал плавиться і стає липким. У результаті збільшується зчеплення із дорогою, що призводить до швидкого зносу шин.
Чим небезпечна лиса літня гума?
Автомобіль на зношених шинах втрачає стійкість, оскільки не виникає необхідного зчеплення із дорожнім покриттям. Збільшується гальмівний шлях. Машина починає рухатися дуже гамірно і витрачає більше палива. Під час дощу виникає ефект аквапланування, оскільки стертий протектор не в змозі відводити вологу.
Літня гума більш схильна до пошкоджень. Будь-який наїзд на незначну перешкоду може призвести до появи грижі або до розриву шини.
За якої температури дубіє літня гума?
Експлуатаційні характеристики літньої гуми різко знижуються за температури нижче +5 С°. Остаточно вона дубіє, коли позначка на термометрі наближається до 0 С°.
Це необхідно враховувати, коли ви міняєте зимову на літню гуму й навпаки. Експерти радять перевзувати машину восени й навесні за температури близько +7 С°, за умови, що синоптики не сповіщають про погодні аномалії.