Зрозуміти, що літня гума зношена, можна за малюнком протектора, який під час експлуатації стирається. Відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених Кабінетом міністрів України (пункт 31.4.5. Колеса і шини), легкові автомобілі масою до 3,5 т повинні мати залишкову висоту малюнка протектора не менше 1,6 мм.

Ви можете виміряти висоту, використовуючи лінійку з глибиноміром або штангенциркуль.

Деякі виробники наносять на покришки індикатор зносу або закладають кольоровий шар, який стає видимим під час експлуатації. Їхня поява повинна стати сигналом для автовласників замінити гуму.