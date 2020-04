Визначити, що гума літня, можна на дотик (вона твердіша) або візуально (за малюнком протектора). Але надійніший спосіб – поглянути на маркування. На таких покришках може не бути жодних позначок або намальовано значок сонця.

На зимових шинах обов’язково вказується маркування M+S, M&S, MS, Mud+Snow, Winter або значок сніжинки. Якщо ж ви побачите написи All Weather, Aw (Any Weather) або All Season (AS), перед вами всесезонні шини.