КРОК 1. Готуємо необхідні документи
Машину ставлять на облік на підставі заяви власника, документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання, отримання або ввезення, а також відповідність конструкції ТЗ установленим вимогам.
Підставою для реєстрації вважається договір купівлі-продажу, не потрібна навіть присутність обох сторін угоди.
Знадобляться такі документи:
- документи, що підтверджують право власності на авто (перелік тут).
- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки може знадобитися довідка про реєстрацію місця проживання особи);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- техпаспорт на ТЗ (у разі першої реєстрації на території України або переобладнанні);
- документ, де зазначена вартість ТЗ (для первинної реєстрації авто);
- документ, що підтверджує оціночну або середньоринкову вартість ТЗ та сплату податку на доходи фізосіб (у разі продажу більше ніж одного ТЗ за рік);
- три заповнених бланки договору купівлі-продажу (взяти бланки можна у адміністратора центру);
- заяви на те, щоб поставити/зняти авто з обліку (також отримуються і заповнюються в сервісному центрі).
КРОК 2. Готуємо необхідну суму
Для реєстрації авто в сервісному центрі потрібно буде оплатити вартість номерних знаків, бланку свідоцтва про реєстрацію автомобіля та податок на доходи фізосіб, якщо авто продається не вперше.
Під час реєстрації машини вперше сплачується збір пенсійного страхування. Розмір відсоткової ставки залежить від вартості автомобіля:
- якщо вартість менше і дорівнює 316 965 грн – 3%;
- від 316 965 грн до 557 090 грн – 4%;
- понад 557 090 грн – 5%.
Також оплачуються послуги реєстрації авто:
Транспортний засіб вітчизняного виробництва – 550 грн:
- оплата наданих послуг – 152,63 грн;
- номерний знак – 178,20 грн;
- бланк свідоцтва – 219 грн.
Транспортний засіб іноземного виробництва – 590 грн:
- оплата наданих послуг – 190,15 грн ;
- номерний знак – 178,20 грн ;
- бланк свідоцтва – 219 грн.
+ послуги банку.
У разі продажу більше ніж одного ТЗ за рік, необхідно сплатити податок на доходи фізосіб – 5% податку на прибуток і 1,5% військового збору.
КРОК 3. Приходимо до сервісного центру МВС
Зареєструвати транспортний засіб із пробігом можна в будь-якому сервісному центрі МВС (зазвичай там, де колишні МРЕВ) або через комерційну організацію, підключену до бази МВС.
Реєструвати авто можна не за місцем прописки. Також на сайті Порталу держпослуг можна онлайн узгодити час прибуття до сервісного центру МВС та прискорити оформлення.
Не довше ніж за день ви пройдете такі кроки:
- Надасте підготовлений до підписання договір купівлі-продажу (оформляється в сервісному центрі МВС) і пакет документів.
- Подасте заяву на зняття автомобіля з реєстраційного обліку.
- Сплатите необхідні платежі.
- Експерти сервісного центру перевірять машину на відповідність номерів агрегатів і на викрадення.
- Співробітник центру або продавець компанії засвідчить договір купівлі-продажу.
- Подасте заяву про взяття на реєстраційний облік автомобіля, який вже буде значитися за новим власником.
- Після оплати номерів і реєстрації оберете і отримаєте номери, а також техпаспорт.