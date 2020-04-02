Машину ставлять на облік на підставі заяви власника, документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання, отримання або ввезення, а також відповідність конструкції ТЗ установленим вимогам.

Підставою для реєстрації вважається договір купівлі-продажу, не потрібна навіть присутність обох сторін угоди.

Знадобляться такі документи: