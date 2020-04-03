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Факти / Lifestyle

В Україні зняли заборону на продаж та оренду авто на карантині, але є умова

Кабмін дозволив продавати та орендувати автомобілі, хоча раніше така діяльність була заборонена після введення в країні з 12 березня карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Крім того, постановою дозволена діяльність із сертифікації та випробування транспорту.

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Також уряд зняв заборону на діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

– Контактний продаж транспортних засобів знову дозволений без обмежень! Але, звичайно, за дотримання всіх протиепідемічних заходів! – заявив глава Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Раніше Факти ICTV писали, що адміністрації магазинів, банків та аптек зобов’язали на час карантину забезпечити персонал засобами захисту обличчя та очей, а відвідувачів – респіраторами або масками.

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