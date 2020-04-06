З 2011 року в Україні невеликі ДТП можна оформлювати без представників Національної поліції. Учасникам дорожньо-транспортної пригоди достатньо заповнити європротокол і надати його страховій компанії, де раніше вони придбали автоцивілку.

Оформлення європротоколів регламентується законом Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування.

Факти ICTV розкажуть, як правильно оформити європротокол в Україні й що з ним робити далі.