Крок 1. Визначаємо, чи відповідає ДТП умовам, за яких можна оформити європротокол
Умови, за яких учасники можуть оформити європротокол:
- обидва учасники ДТП мають страховку ОСЦПВ;
- унаслідок ДТП здоров’я людей не постраждало, а пошкоджені лише деталі автомобілів;
- у водіїв немає ознак алкогольного або наркотичного сп’яніння, вони не перебувають під дією психотропних препаратів;
- водії дійшли згоди щодо обставин аварії;
- автомобілі без причепів.
Якщо хоча б одну з умов не дотримано, треба викликати працівників патрульної поліції й оформлювати ДТП традиційним способом.
Крок 2. Оцінюємо розмір матеріальних збитків
Максимальна сума компенсації, яку можна отримати за європротоколом, з 2016 року становить 50 тис. грн. Вона досить значна й дозволяє покрити більшість несерйозних аварій.
Перевага європротоколу в тому, що він дозволяє винуватцеві аварії уникнути адміністративної відповідальності за псування чужого майна. Закон не зобов’язує водіїв повідомляти в Національну поліцію про факт ДТП.
Крок 3. Визначаємо, у якій формі заповнювати європротокол – паперовій чи електронній
Європротокол можна заповнити на паперовому бланку, що надає кожному водієві страхова компанія під час оформлення автоцивілки, або в електронному вигляді на офіційному сайті Електронний європротокол.
У разі оформлення на паперовому носії водієві необхідно протягом трьох днів після скоєння ДТП надати бланк страховій компанії. Електронна форма автоматично пересилається в страхову компанію, і водій отримує офіційне повідомлення про це на електронну пошту.
Крок 4. Фотографуємо місце аварії й заповнюємо європротокол
Перед заповненням європротоколу потрібно сфотографувати місце аварії і всі пошкодження транспортних засобів. Надалі ці матеріали можуть використовуватися для підтвердження страхового випадку.
Європротокол складається з трьох бланків: титульного, оригіналу та копії. Документ варто заповнювати кульковою ручкою максимально розбірливо. Бажано використовувати друкарський шрифт.
Можна заповнювати лише один комплект європротоколу, який є в наявності в одного з водіїв. Використовувати кожному свій документ не потрібно.
Під час заповнення європротоколу необхідно:
- Вказати дату, точний час і місце скоєння ДТП (пункт 1 і 2).
- Поставити позначку навпроти варіанта відповіді Немає в пункті 3 Шкода, заподіяна життю та здоров’ю, навіть якщо незначна.
- Вказати персональні дані обох водіїв (ПІБ, адресу прописки), марку та реєстраційні дані авто, відомості про страховку (назву компанії, номер полісу, термін дії сертифікату страхування) (пункт 4–9). Якщо автомобіль застрахований за полісом добровільного страхування Каско, у пункті 8 Чи покриває поліс шкоду, завдану транспортному засобу, варто поставити позначку навпроти відповіді Так і написати слово Каско.
- Позначити стрілкою на схемі точку початкового удару (пункт 10).
- Коротко описати словами характер пошкоджень (пункт 11).
- Вказати, за яких обставин скоєно ДТП (пункт 12).
- Схематично відобразити розміщення транспортних засобів під час зіткнення, а також показати стрілками напрямки їхнього руху. Варто також позначити назву вулиць, дорожні знаки, розмітку (пункт 13).
- У пункті Мої зауваження вказати, хто винен у ДТП (пункт 14).
- Поставити підписи обох водіїв (пункт 15).
Якщо під час заповнення європротоколу виникла помилка, не потрібно її виправляти. Використовуйте новий бланк, щоб уникнути проблем зі страховою компанією.
Після заповнення бланку його треба розділити на два примірники (для кожного з учасників ДТП). Тепер водії мають право покинути місце ДТП.
Крок 5. Чекаємо на отримання компенсації від страхової компанії
За правилами, до страховика потрібно звернутися не пізніше трьох днів після потрапляння в ДТП і заповнення європротоколу. Водієві необхідно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія, страховий поліс і фотографії з місця ДТП.
В Україні діє закон Про ОСЦПВ (стаття 36), відповідно до якого страховик у разі настання страхового випадку зобов’язаний виплатити компенсацію протягом 90 днів. Зазвичай 74% виплат за автоцивілкою перераховуються навіть раніше – у 60-денний термін.