Ford розробив браслети для дотримання соціальної дистанції

Працівники Ford Motor Co. в рамках експерименту носять браслети, які покликані допомогти їм зберігати соціальну дистанцію.

Пристрої починають вібрувати, коли співробітники знаходяться на відстані менше 1,8 м одне від одного.

Мета полягає в тому, щоб не дати працівникам скоротити дистанцію, якої фахівці в галузі охорони здоров’я рекомендують дотримуватися для нерозповсюдження коронавірусу.

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Браслети стануть лише частиною нових протоколів безпеки, які впроваджує Ford перед поновленням виробництва вже у наступному місяці.

Нагадаємо, компаніям-автовиробникам Ford, General Motors і Tesla видали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легенів та іншого медичного обладнання у США.