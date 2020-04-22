MINI перейменував диски Corona Spoke через коронавірус

Пандемія коронавірусу вплинула на автомобільну компанію MINI, яка ухвалила рішення змінити назву свого продукту.

MINI перейменувала унікальні двоколірні колісні диски, представлені на новій електричній моделі Cooper SE, які спочатку називалися Corona Spoke.

Автовиробник повідомив, що диски тепер називатимуться Power Spoke, що уникнути непотрібних асоціацій із коронавірусом.

Читайте: Тоттенгем може отримати понад $300 млн за перейменування стадіону

Зазначимо, що диски було розроблено і названо задовго до початку коронавірусної кризи.

До слова, працівникам компанії Ford видали браслети, які вібрують, коли вони порушують соціальну дистанцію.