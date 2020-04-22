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MINI перейменував диски Corona Spoke через коронавірус

Пандемія коронавірусу вплинула на автомобільну компанію MINI, яка ухвалила рішення змінити назву свого продукту.

MINI перейменувала унікальні двоколірні колісні диски, представлені на новій електричній моделі Cooper SE, які спочатку називалися Corona Spoke.

MINI перейменував диски Corona Spoke через коронавірус

Автовиробник повідомив, що диски тепер називатимуться Power Spoke, що уникнути непотрібних асоціацій із коронавірусом.

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Зазначимо, що диски було розроблено і названо задовго до початку коронавірусної кризи.

До слова, працівникам компанії Ford видали браслети, які вібрують, коли вони порушують соціальну дистанцію.

Джерело: Motor

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