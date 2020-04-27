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Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови

Українська митниця виставила 13 авто на аукціон ProZorro. Продаж.

У списку авто, які кинули власники на митниці.

Відкритий електронний аукціон ProZorro відбудеться 4 травня. Цінові пропозиції на всі аукціони приймаються до 3 травня.

Читайте:  Як купити авто із США: нюанси аукціонів, калькулятор розмитнення і поради експерта

Охочі придбати транспорт можуть попередньо оглянути авто на Слодобжанській митниці.

Митники продають:

  • BMW 525D 2005 року, (стартова ціна – 217,08 тис. грн);
  • Audi A4 2004 року (202,56 тис. грн);
  • Nissan Teana 2005 року (177,48 тис. грн);
  • Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L 2007 року (173,16 тис. грн);
  • Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L 2007 року (163,56 тис. грн);
  • та інші.
  • Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови
  • Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови
  • Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови
  • Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови
  • Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови
  • Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови
Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови / 3 фотографии

Гроші від їхнього продажу спрямують до бюджету України.

Раніше Факти ICTV писали як пригнати авто зі США. Можна пригнати машину з Америки самостійно, але найкраще скористатися послугами надійного посередника.

Джерело: аукцион ProZorro

Фото: аукцион ProZorro

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