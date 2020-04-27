Українська митниця виставила 13 авто на аукціон ProZorro. Продаж.

У списку авто, які кинули власники на митниці.

Відкритий електронний аукціон ProZorro відбудеться 4 травня. Цінові пропозиції на всі аукціони приймаються до 3 травня.

Читайте: Як купити авто із США: нюанси аукціонів, калькулятор розмитнення і поради експерта

Охочі придбати транспорт можуть попередньо оглянути авто на Слодобжанській митниці.

Митники продають:

BMW 525D 2005 року, (стартова ціна – 217,08 тис. грн);

Audi A4 2004 року (202,56 тис. грн);

Nissan Teana 2005 року (177,48 тис. грн);

Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L 2007 року (173,16 тис. грн);

Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L 2007 року (163,56 тис. грн);

та інші.











Митниця виставила на аукціон 13 авто: де купити, ціна та умови / 3 фотографии

Гроші від їхнього продажу спрямують до бюджету України.

Раніше Факти ICTV писали як пригнати авто зі США. Можна пригнати машину з Америки самостійно, але найкраще скористатися послугами надійного посередника.

Джерело: аукцион ProZorro

Фото: аукцион ProZorro