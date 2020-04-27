Раді пропонують в 10 разів знизити акциз на ввезення б/в авто

Раді пропонують внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів. Відповідний законопроект №3389 зареєстрували в парламенті 24 квітня чотири нардепи від Слуги народу.

Текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній, але один з його авторів Євгеній Брагар написав у соцмережі, що законопроектом пропонується перегляд ставок акцизного податку на автомобілі, а саме з формули розрахунку виключається коефіцієнт віку автомобіля.

– Тобто за чинним законодавством розмір акцизу на дизельний автомобіль віком 10 років об’ємом двигуна 1,6 л становить €1 200, а за пропонованою законопроектом формулою – тільки €120, або у 10 разів менше! – зазначив нардеп.

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За його словами, такий механізм забезпечить справедливий розрахунок вартості розмитнення, коли купуючи авто 2010 року майбутній власник не буде сплачувати акциз у 10 разів більший, ніж власник авто 2019 року.

Брагар зазначив, що законопроект захищає і власників вантажного транспорту.

– Під час ввезення авто старше 5 років застосовується коефіцієнт 40, а якщо авто старше 8 років – 50! Я пропоную прибрати ці грабіжницькі коефіцієнти. В умовах кризи це значно розширить можливості малого і середнього бізнесу в оновленні автопарку, – додав він.

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