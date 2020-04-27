Крок 1. Дізнаємося умови оформлення
На першому етапі необхідно вивчити умови поліса ОСЦПВ і обрати страхову компанію. Вартість автоцивілки залежить від декількох параметрів – категорії транспортного засобу, об’єму двигуна транспортного засобу, безаварійного стажу водіння, міста реєстрації авто. Наприклад, у Києві ціна буде трохи вищою через напружений трафік.
Деякі категорії громадян, відповідно до закону України, звільнені від обов’язкового автострахування ОСЦПВ. До них належать:
- учасники Революції Гідності;
- учасники АТО/ООС і люди з групою інвалідності внаслідок воєнних дій;
- люди з I групою інвалідності, які самостійно керують автомобілем, а також люди, які керують транспортним засобом, що належить інваліду I групи.
Автоцивілку зі знижкою 50% можуть придбати деякі пільгові категорії громадян (за умови, що вони самостійно керують автомобілем і не надають платних послуг із перевезення пасажирів). До них належать:
- пенсіонери;
- ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;
- інваліди II групи;
- учасники воєнних дій.
Поліс ОСЦПВ покриває збитки в розмірі:
- до 130 тис. грн. – завдані майну;
- до 260 тис. грн. – завдані життю та здоров’ю;
- до 50 тис. грн – під час оформлення ДТП за європротоколом.
Поліс можна оформити в паперовому або електронному вигляді. Між ними немає жодної юридичної різниці. Електронний поліс можна роздрукувати, зберігати в смартфоні або додати до Apple Wallet.
З 27 березня 2019 року можна надавати електронний варіант працівникам патрульної поліції або використовувати для оформлення європротоколу. Така можливість передбачена в Додатку до пункту 2.1 Правил дорожнього руху України.
Крок 2. Обираємо страхову компанію
Під час вибору страхової компанії враховуйте якість врегулювання страхових випадків, відгуки клієнтів, рівень виплат за ОСЦПВ, а також наявність знижок і додаткових бонусів.
Багато страхових компаній надають знижку 5% за кожен рік безаварійного керування (максимальний розмір може досягати 20%). Щоб придбати поліс дешевше, потрібно надати інформацію про старий ОСЦПВ. Однак цієї опції часто немає під час купівлі поліса онлайн. Страхова компанія завжди залишає за собою право на надання знижки.
Перш ніж оформити онлайн ОСЦПВ, дізнайтеся, чи можна скористатися пільгами для пенсіонерів та інвалідів. Часто страхові компанії не роблять знижок під час укладання договору через інтернет, оскільки не мають можливості перевірити документ, що підтверджує право на пільгу. Обов’язково враховуйте цю умову, обираючи страховика, щоб не переплачувати.
Крок 3. Розраховуємо вартість поліса
Щоби розрахувати вартість поліса ОСЦПВ, на сайті обраної страхової компанії потрібно вказати:
- тип транспортного засобу (мотоцикл, автомобіль, автобус, причіп, електромобіль) й об’єм його двигуна;
- місто реєстрації (за даними техпаспорта);
- розмір франшизи (наприклад, 1,5–2,5 тис. грн).
Франшиза – це частина збитків, яка не покривається коштом страхової компанії. Чим вона більше, тим менше буде коштувати поліс. Однак в разі невеликого ДТП, за яким розмір збитків менше суми франшизи, страхова компанія не буде сплачувати компенсацію.
Крок 4. Вказуємо особові дані
Далі під час оформлення страховки ОСЦПВ онлайн необхідно правильно вказати особові дані:
- ПІБ;
- ідентифікаційний номер;
- електронну адресу (на неї буде висланий електронний поліс);
- мобільний телефон.
Крок 5. Вказуємо дані поліса
Під час оформлення автострахування обов’язково треба вказати:
- державний номерний знак транспортного засобу;
- адресу реєстрації транспортного засобу:
- марку й модель авто;
- рік випуску транспортного засобу;
- дату початку дії поліса.
Обираючи дату, враховуйте термін закінчення дії старого поліса. Одночасно використовувати два документи не можна. Якщо з якихось причин ви хочете оформити новий поліс задовго до закінчення терміну дії старого, обов’язково потрібно розірвати старий поліс.
Крок 6. Отримуємо поліс на електронну пошту
Після заповнення електронної анкети потрібно підтвердити замовлення й сплатити послуги страхування. Компанії пропонують різні способи оплати: через сервіси онлайн-платежів, Приват24, банківським платежем за реквізитами, готівкою або карткою в офісі страхової компанії тощо.
Оформлення поліса триває не більше двох тижнів. Коли документ буде готовий, ви отримаєте його на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти.
Дані про поліс ОСЦПВ вносяться до реєстру Моторного транспортного страхового бюро України. Ви можете перевірити справжність страховки на сайті. Для цього достатньо вести державний номерний знак автомобіля або номер поліса (він обов’язково вказаний на бланку і складається з дев’яти символів: двох букв та семи цифр).