На першому етапі необхідно вивчити умови поліса ОСЦПВ і обрати страхову компанію. Вартість автоцивілки залежить від декількох параметрів – категорії транспортного засобу, об’єму двигуна транспортного засобу, безаварійного стажу водіння, міста реєстрації авто. Наприклад, у Києві ціна буде трохи вищою через напружений трафік.

Деякі категорії громадян, відповідно до закону України, звільнені від обов’язкового автострахування ОСЦПВ. До них належать:

учасники Революції Гідності;

учасники АТО/ООС і люди з групою інвалідності внаслідок воєнних дій;

люди з I групою інвалідності, які самостійно керують автомобілем, а також люди, які керують транспортним засобом, що належить інваліду I групи.

Автоцивілку зі знижкою 50% можуть придбати деякі пільгові категорії громадян (за умови, що вони самостійно керують автомобілем і не надають платних послуг із перевезення пасажирів). До них належать:

пенсіонери;

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;

інваліди II групи;

учасники воєнних дій.

Поліс ОСЦПВ покриває збитки в розмірі:

до 130 тис. грн. – завдані майну;

до 260 тис. грн. – завдані життю та здоров’ю;

до 50 тис. грн – під час оформлення ДТП за європротоколом.

Поліс можна оформити в паперовому або електронному вигляді. Між ними немає жодної юридичної різниці. Електронний поліс можна роздрукувати, зберігати в смартфоні або додати до Apple Wallet.

З 27 березня 2019 року можна надавати електронний варіант працівникам патрульної поліції або використовувати для оформлення європротоколу. Така можливість передбачена в Додатку до пункту 2.1 Правил дорожнього руху України.