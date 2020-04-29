В Україні діють два види страхування – обов’язкове ОСЦПВ і добровільне Каско.

ОСЦПВ покриває збитки, що завдані автомобілю, а також шкоду, заподіяну життю та здоров’ю людей. Виплати за автоцивілкою лімітовані законом. За шкоду, заподіяну транспортному засобу, можна отримати до 130 тис. грн, а в разі, коли постраждали люди, компанія компенсує не більше 260 тис. грн.

ОСЦПВ – це обов’язкова страховка для всіх автомобілістів, яка оформляється на один рік. Законом України від неї звільнені деякі пільгові категорії громадян: учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності, люди з I групою інвалідності.

Зі знижкою 50% поліс ОСЦПВ можуть придбати пенсіонери, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди II групи, учасники воєнних дій.

Добровільне страхування Каско покриває ризики, які не покриває ОСЦПВ. За таким полісом можна отримати відшкодування збитків у разі викрадення автомобіля, стихійного лиха. Каско також покриває ризики, що пов’язані з ДТП та пошкодженням автомобіля третіми особами. Розмір компенсації за Каско набагато більший, ніж за ОСЦПВ. Але й коштує така страховка дорожче.

ОСЦПВ і Каско – два поліси, що доповнюють один одного. Навіть маючи Каско з повним переліком страхових випадків, не обійтися без оформлення обов’язкового автострахування ОСЦПВ, адже цього вимагає закон України. А от купувати Каско чи ні – повністю рішення автовласника.