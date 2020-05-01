Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Opel Insignia поточного покоління ще можна називати чистокровним німцем, оскільки французи з альянсу PSA, який тепер є власником Opel, ще не встигли зріднити цю модель з лінійками Peugeot або Citroen .

Стартова ціна на Opel Insignia за комплектацію Enjoy становить близько $27 тис. з бензиновим двигуном 1,5 л, 6-АКПП та переднім приводом.

Максимальна комплектація Innovation з дизельним двигуном 2,0 л, 8-АКПП та переднім приводом обійдеться в $35,5 тис.

Салон

Елегантний і діловий зовнішній вигляд Opel Insignia відобразився і на інтер’єрі цієї моделі, який нагадує кабінет німецького офісу, де вся канцелярія розкладена за інструкцією. Комусь такий стиль може видатися нудним, а хтось саме такий кабінетний затишок і шукає.

Дизайнери, які розробили салон Opel Insignia, як на мене, намагалися знайти компроміс між сучасними гаджетами та класикою. Тут змішані цифрові та аналогові елементи, сенсорне керування та звичайні кнопки.

Панель приладів є одним з елементів, в якому можна побачити симбіоз великого цифрового дисплея і аналогових приладів. Вийшло досить непогано, інформативно та читабельно.

Кермо Opel Insignia оснащене підігрівом, що дуже тішить в холодну погоду.

Кнопка активації підігріву керма розміщена в досить нелогічному місці на кермі, а саме в блоці круїз-контролю.

Чому б не розмістити її в блоці клімат-контролю, там, де розташоване керування підігрівом і вентиляцією сидінь?

Кнопкова панель керування кліматичною установкою – внизу центральної консолі, а альтернативу їй можна знайти в меню мультимедійного дисплея.

Мультимедійна система підтримує Apple CarPlay і Android Auto, що допомагає легко синхронізувати ваш гаджет з екраном системи та дублювати на нього меню телефону чи певного додатку.

Opel Insignia оснащений аудіосистемою BOSE, яка складається з семи динаміків.

У нашій комплектації була і бездротова зарядка, яка розташована в підлокітнику.

Окремо варто сказати про передні спортивні сидіння, які сертифіковані німецькою організацією AGR (Рух за здорову спину).

Величезний діапазон регулювань дозволяє влаштуватися максимально зручно людині будь-якої статури. Регулюється поперековий підпір, бічна підтримка сидіння, висувається колінна подушка, а вишенькою на торті є масаж.

Другий ряд сидінь виявився досить просторим. Позаду без втрати комфорту розташовується двоє дорослих і дитина в автокріслі.

Для пасажирів другого ряду є підлокітник, два роз’єми USB і навіть підігрів сидінь. А що ще треба?

Якщо пібивати підсумок стосовно салону, то, звичайно, є, до чого причепитися, хоч на загальну картину це й не впливає. Opel Insignia вселяє довіру якістю матеріалів і виконнанням, але ось деякі нюанси випадають з цієї концепції. Наприклад, підрульові важелі керування світлом та склоочисниками.

Поворотники, як їх в народі називають, це елемент, який водій використовує досить часто, і якщо з ним щось не так, то це відразу помічаєш. В даному випадку розчарувала якість самих важелів і хід їх перемикання. Якщо говорити простими словами, то відчувається, що тут німці дещо зекономили.

Об’єм багажника в Opel Insignia становить 490 л, а спинки заднього ряду можна скласти і отримати цілих 1 450 л.

Під фальшпідлогою є місце для запасного колеса, але замість нього в комплектації тільки ремкомплект.

Сама кришка багажника відкривається в два прийоми. Спочатку потрібно натиснути на емблему Opel, а потім підняти дверцята догори. Електроприводу, на жаль, немає.

Динаміка

Тестовий Opel Insignia був укомплектований турбованим дизельним двигуном потужністю 170 к. с. і максимальним обертовим моментом 400 Нм.

Працює цей двигун в парі з восьмиступеневою АКПП. Це досить жвава пара, яка дозволяє впевнено почуватися на дорозі. До першої сотні автомобіль розганяється за 8,9 с.

КПП працює злагоджено з двигуном, перемикання практично не відчуваються.

Крім відмінної динаміки, у Opel Insignia ще і дуже приємні показники витрат палива.

У місті витрати палива становили 7,5 л на 100 км, а на трасі показники були 6-6,5 л на 100 км.

Підвіска досить жорстка, що відчувається на наших дорогах. І це, мабуть, той випадок, коли дороги псують враження про автомобіль, а не прорахунки розробників.

Якщо говорити про безпеку Opel Insignia, то і тут є, що сказати.

На мультимедійний екран виводиться картинка камер кругового огляду, що полегшує парковкування ліфтбека. Якість зображення не ідеальна, але для збереження нервових клітин у вузьких київських двориках його вистачає.

Також є і адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі руху, розпізнавання пішоходів і екстреного гальмування.

Окремо варто виділити і матричні повністю світлодіодні фари, які здатні підсвічувати повороти і з функцією адаптивного дальнього світла.

Підсумок

Opel Insignia залишив про себе враження добротного німецького автомобіля, який здатний одночасно подарувати комфорт в салоні, задоволення від водіння та порадувати витратами палива.

Є дрібниці, які не впливають на загальне враження, але є і жорстка підвіска, яка не дуже рада нашим убитим дорогах. Opel Insignia – гідний автомобіль з німецьким характером, який відчувається в деталях.

Вирішувати, як завжди, вам.























































































Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець / 22 фотографий

Олесь Куниця