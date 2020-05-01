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Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Opel Insignia поточного покоління ще можна називати чистокровним німцем, оскільки французи з альянсу PSA, який тепер є власником Opel, ще не встигли зріднити цю модель з лінійками Peugeot або Citroen .

Стартова ціна на Opel Insignia за комплектацію Enjoy становить близько $27 тис. з бензиновим двигуном 1,5 л, 6-АКПП та переднім приводом.

Максимальна комплектація Innovation з дизельним двигуном 2,0 л, 8-АКПП та переднім приводом обійдеться в $35,5 тис.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Салон

Елегантний і діловий зовнішній вигляд Opel Insignia відобразився і на інтер’єрі цієї моделі, який нагадує кабінет німецького офісу, де вся канцелярія розкладена за інструкцією. Комусь такий стиль може видатися нудним, а хтось саме такий кабінетний затишок і шукає.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Дизайнери, які розробили салон Opel Insignia, як на мене, намагалися знайти компроміс між сучасними гаджетами та класикою. Тут змішані цифрові та аналогові елементи, сенсорне керування та звичайні кнопки.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Панель приладів є одним з елементів, в якому можна побачити симбіоз великого цифрового дисплея і аналогових приладів. Вийшло досить непогано, інформативно та читабельно.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Кермо Opel Insignia оснащене підігрівом, що дуже тішить в холодну погоду.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Кнопка активації підігріву керма розміщена в досить нелогічному місці на кермі, а саме в блоці круїз-контролю.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Чому б не розмістити її в блоці клімат-контролю, там, де розташоване керування підігрівом і вентиляцією сидінь?

Кнопкова панель керування кліматичною установкою – внизу центральної консолі, а альтернативу їй можна знайти в меню мультимедійного дисплея.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Мультимедійна система підтримує Apple CarPlay і Android Auto, що допомагає легко синхронізувати ваш гаджет з екраном системи та дублювати на нього меню телефону чи певного додатку.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Opel Insignia оснащений аудіосистемою BOSE, яка складається з семи динаміків.

У нашій комплектації була і бездротова зарядка, яка розташована в підлокітнику.

Окремо варто сказати про передні спортивні сидіння, які сертифіковані німецькою організацією AGR (Рух за здорову спину).

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Величезний діапазон регулювань дозволяє влаштуватися максимально зручно людині будь-якої статури. Регулюється поперековий підпір, бічна підтримка сидіння, висувається колінна подушка, а вишенькою на торті є масаж.

Другий ряд сидінь виявився досить просторим. Позаду без втрати комфорту розташовується двоє дорослих і дитина в автокріслі.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Для пасажирів другого ряду є підлокітник, два роз’єми USB і навіть підігрів сидінь. А що ще треба?

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Якщо пібивати підсумок стосовно салону, то, звичайно, є, до чого причепитися, хоч на загальну картину це й не впливає. Opel Insignia вселяє довіру якістю матеріалів і виконнанням, але ось деякі нюанси випадають з цієї концепції. Наприклад, підрульові важелі керування світлом та склоочисниками.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Поворотники, як їх в народі називають, це елемент, який водій використовує досить часто, і якщо з ним щось не так, то це відразу помічаєш. В даному випадку розчарувала якість самих важелів і хід їх перемикання. Якщо говорити простими словами, то відчувається, що тут німці дещо зекономили.

Об’єм багажника в Opel Insignia становить 490 л, а спинки заднього ряду можна скласти і отримати цілих 1 450 л.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Під фальшпідлогою є місце для запасного колеса, але замість нього в комплектації тільки ремкомплект.

Сама кришка багажника відкривається в два прийоми. Спочатку потрібно натиснути на емблему Opel, а потім підняти дверцята догори. Електроприводу, на жаль, немає.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Динаміка

Тестовий Opel Insignia був укомплектований турбованим дизельним двигуном потужністю 170 к. с. і максимальним обертовим моментом 400 Нм.

Працює цей двигун в парі з восьмиступеневою АКПП. Це досить жвава пара, яка дозволяє впевнено почуватися на дорозі. До першої сотні автомобіль розганяється за 8,9 с.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

КПП працює злагоджено з двигуном, перемикання практично не відчуваються.

Крім відмінної динаміки, у Opel Insignia ще і дуже приємні показники витрат палива.

У місті витрати палива становили 7,5 л на 100 км, а на трасі показники були 6-6,5 л на 100 км.

Підвіска досить жорстка, що відчувається на наших дорогах. І це, мабуть, той випадок, коли дороги псують враження про автомобіль, а не прорахунки розробників.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Якщо говорити про безпеку Opel Insignia, то і тут є, що сказати.

На мультимедійний екран виводиться картинка камер кругового огляду, що полегшує парковкування ліфтбека. Якість зображення не ідеальна, але для збереження нервових клітин у вузьких київських двориках його вистачає.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Також є і адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі руху, розпізнавання пішоходів і екстреного гальмування.

Окремо варто виділити і матричні повністю світлодіодні фари, які здатні підсвічувати повороти і з функцією адаптивного дальнього світла.

Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець

Підсумок

Opel Insignia залишив про себе враження добротного німецького автомобіля, який здатний одночасно подарувати комфорт в салоні, задоволення від водіння та порадувати витратами палива.

Є дрібниці, які не впливають на загальне враження, але є і жорстка підвіска, яка не дуже рада нашим убитим дорогах. Opel Insignia – гідний автомобіль з німецьким характером, який відчувається в деталях.

Вирішувати, як завжди, вам.

  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
  • Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець
Тест-драйв Opel Insignia: суворий німець / 22 фотографий

Олесь Куниця

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