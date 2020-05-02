Маск обвалив акції Tesla і заявив, що розпродає майно заради Марса

У п’ятницю генеральний директор Tesla Ілон Маск розпалив суперечки в Twitter, заявивши, що акції його компанії коштують “занадто дорого”.

Твіт Маска викликав падіння вартості акцій Tesla на 10% до $701.32.

Через цей обвал вартість компанії впала майже на $15 млрд з кінця четверга.

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Після цього Маск продовжив вражати світ і повідомив, що розпродає усе своє майно.

– У мене не буде жодного будинку, – написав він.

– Готівка не потрібна. Присвячую себе Марсу та Землі. Майно тільки тягне нас униз, – написав мільярдер у відповідь іншому користувачеві.

Нагадаємо, раніше Маск через свій невдалий твіт потрапив під суд і втратив крісло гендиректора Tesla.

Фото: CNET