В Україні скоротилось виробництво авто на 24% у квітні

В Україні скоротилось виготовлення автомобільної техніки на 58% проти 2019 року.

У квітні 2020 року було вироблено 59 одиниць автотранспорту. За період січень-квітень поточного року виробництво скоротилось на 24%, а саме до 1 424 одиниць.

Про це повідомила асоціація Укравтопром.

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За 4 місяці цього року було зібрано 1 238 легкових автомобілів, що на 22% менше відповідно до аналогічного періоду минулого року. Вантажні автомобілі – 12 одиниць, що на 20% менше. Автобусне виробництво в Україні скоротилося на 37% – 174.

Всю статистику за квітень сформував завод Єврокар, на якому і було зібрано 59 автомобілів Shkoda.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що МВС переносить запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху через карантин.

Джерело: Укравтопром.