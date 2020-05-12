Як доглядати за авто під час карантину – 5 правил

Автомобільні експерти попереджають про численні проблеми, які можуть виникнути з транспортним засобом, якщо машина буде тривалий час без руху.

Першим серйозним засобом захисту авто є запуск і короткочасне водіння транспортного засобу не рідше одного разу на тиждень.

Механіки рекомендують водити автомобіль не менше 20 хвилин на тиждень, щоб запобігти різним проблемам, зокрема, відмові роботи акумулятора.

– Не їздити на своїй машині – найгірше, що ти можеш зробити з нею, – кажуть експерти.

Регулярні виїзди – навіть на короткий час – можуть забезпечити захист гальмівних дисків від іржі. Окислення на цих деталях може утворитися вже через кілька днів, особливо у вологому середовищі.

Іржа не є небезпечною, але якщо її занадто запустити, вона може вплинути на відчуття педалі гальма через різницю в текстурі між окисленими ділянками гальмівного диска і тими, які перебували під колодкою і тому не мають іржі.

Крім того, щотижнева поїздка на транспортному засобі може запобігти погіршенню якості гальмівної рідини.

Бензин також потрібно витратити, так як може накопичуватися осад.

Автомобільні експерти рекомендують водіям не забувати стежити за станом шин – регулярно перевіряти в них тиск повітря.

Читайте: Як оформити автостраховку онлайн

Іншим поширеним ворогом автомобілів, якими не користуються протягом декількох тижнів, є миші та щури. Механіки рекомендують шукати під капотом ремені або проводи, які могли пожувати гризуни.

Всередині автомобіль також слід регулярно прибирати, щоби залишене усередині сміття не приваблювало мурах та інших комах.

У період поширення коронавірусу не зайвим буде носити в автомобілі рукавички і маску.

До слова, Факти ICTV писали, як правильно дезінфікувати автомобіль від коронавірусу.