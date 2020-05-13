Nissan ліквідує Datsun через кризу – Bloomberg

Nissan планує ліквідувати свою торгову марку Datsun вдруге, йдеться в новому звіті компанії.

Бренд Datsun закриють в рамках плану щодо скорочення щорічних витрат на $2,8 млрд, повідомило джерело.

У рамках антикризового плану Nissan скоротить витрати на маркетинг і закриє деякі заводи.

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Nissan відновив виробництво бюджетних авто під знаком Datsun у 2012 році. Нині машини продаються тільки на декількох ринках, включаючи Південну Африку, Індонезію та Індію.

Нагадаємо, Південна Корея оштрафувала Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 млн.