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Факти / Lifestyle

Київ скували 8-бальні затори (КАРТА)

Затори у Києві утворилися майже на усіх мостах, паралізовано рух на виїзді з міста та на великих розв’язках.

Сервіс Google Maps показує, що станом на 18.00 затори у столиці сягнули 8 балів, зокрема через заборону в’їзду вантажівок до столиці.

Обмеження на в’їзд вантажівок запровадили з 18 травня, тому з 7.00 до 10.00 та з 17.00 до 20.00 водії фур вимушені чекати, поки у столиці зменшиться трафік на дорозі.

ЧитайтеКиїв обмежує в’їзд вантажівок з 18 травня

Найбільше скупчення автомобілів карти фіксують на під’їзді до Північного та Південного мостів – рух обмежено на бульварі Перова, Броварському проспекті та проспекті Шухевича.

Пробки в Киеве - где затруднено движение 19 мая (ОНЛАЙН-КАРТА) Пробки в Киеве - где затруднено движение 19 мая (ОНЛАЙН-КАРТА)

На проспекті Перемоги традиційно сповільнився рух машин та утворилися великі затори.

Пробки в Киеве - где затруднено движение 19 мая (ОНЛАЙН-КАРТА)

Дуже повільний рух машин зараз на Подолі і в центрі – проїзд на Набережно-Луговій, Набережному шосе, на вулиці Грушевського, на проспекті Перемоги (в районі Цирку) ускладнений.

Пробки в Киеве - где затруднено движение 19 мая (ОНЛАЙН-КАРТА)

Велика черга авто спостерігається на Великій Окружній. Не краща ситуація на в’їзді до Києва з боку Новосілок, а також на Столичному шосе.

Пробки в Киеве - где затруднено движение 19 мая (ОНЛАЙН-КАРТА)

Затори у Києві: онлайн-карта

Нагадаємо, 18 травня Кличко заявив, що наземний громадський транспорт запрацює 22 травня в рамках нового етапу ослаблення карантину.

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