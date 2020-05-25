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Факти / Lifestyle

У Києві 7-бальні затори: де ускладнений рух (КАРТА)

Станом на 8.30 25 травня у Києві, де сьогодні відновив роботу метрополітен, спостерігаються 7-бальні затори.

Наразі на Лівому березі найскладніша ситуація на проспекті Шухевича та вулиці Оноре де Бальзака у бік Північного мосту, на Броварському проспекті – від станції метро Лівобережна, на Русанівці – до мосту Патона.

Тягнучка спостерігається і на Позняках – перед Південним мостом.

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На Правому березі затори утворилися на Петровській алеї та вулиці Грушевського, на Набережно-Хрещатицькій – у районі Гаванського мосту.

Ускладнено рух також на бульварі Лесі Українки, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги та вулиці Борщагівській.

Затори у Києві 25 травня

Фото: Google maps

Нагадаємо, 25 травня в рамках послаблення карантину метрополітен у Києві відновив роботу, а наземний транпорт працює у звичайному режимі з 23 травня.

Джерело: Google maps

Фото: Dreamstime

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